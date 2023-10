Patricia Bullrich, candidata a presidenta de Juntos por el Cambio, apuntó contra Javier Milei, luego de que la tildara nuevamente de "tira bombas": "Me preocupa que, con esa misma inestabilidad emocional que Milei tiene a la hora de emitir juicios y falsas acusaciones sobre otros, haya diseñado su programa y sus propuestas", escribió la exministra de Seguridad vía X.

El candidato libertario había lanzado ayer por la noche, en el canal A24 acusaciones sobre la dirigente de Juntos por el Cambio, además de decir que era "tira bombas", agregó que "ha puesto bombas en jardines de infantes, era parte de una organización terrorista". A pesar de que ella desmintió esos dichos en el mismo canal, volvió a responderle a Milei y lo chicaneó con su "inestabilidad" frecuente.

"Los argentinos necesitan de los candidatos a presidente serenidad y templanza frente al futuro. Hasta hace poco tiempo Javier Milei hablaba muy bien de mí. No sé qué le pasó que dejó de hacerlo. Pero acá el problema no soy yo ni las mentiras y calumnias sobre mí", expresó Bullrich, para luego sumar que le intranquiliza saber si con esa misma inestabilidad emocional con la que emite juicios de valor también crea las propuestas que luego le promete a la ciudadanía.

"De esa inestabilidad surgen proyectos que dañan a los argentinos o son lisa y llanamente insostenibles, como la dolarización, la libre portación de armas o la privatización de la educación pública. De esa inestabilidad surge la idea de prometer reformas profundas sin poder político, sin tener gobernadores ni legisladores", aseguró.

Para concluir, determinó que "está claro que con más inestabilidad e incertidumbre los argentinos no salimos adelante". "Por eso, cada vez es más clara la discusión que tenemos que dar los argentinos por el futuro de nuestra Patria: quién y cómo ordena el caos en el que estamos", finalizó.

Bullrich no dejó de tener apariciones en los medios luego de su performance en el primer debate presidencial, que no cumplió con todo lo que prometía. Ella misma admitió que algunos reflejos le fallaron a la hora de hablar o de incluirse al diálogo de los derechos humanos- en donde Milei dijo que no son 30.000- porque estaba enferma y con remedios.