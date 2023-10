El sumo pontífice de los católicos aseguró que, entre sus planes, está venir a su país y que no descarta ir también hasta Uruguay. Lo declaró a una revista de su iglesia, llamada Vida Nueva Digital.

El pontífice sigue derribando muros: "La Iglesia a todos, también a los homosexuales... Todos eligen a Dios por su propio camino y la Iglesia les guía. A mí no me gusta decir a unos sí a otros no. Cada uno busca la manera de ir adelante".