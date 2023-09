Los Stones se unen a Lady Gaga y Stevie Wonder en “Sweet Sounds Of Heaven”

Los legendarios The Rolling Stones estrenaron este jueves su nuevo single: "Sweet Sound Of Heaven". Esta nueva propuesta une a la icónica banda británica con la diva del pop Lady Gaga y a la leyenda de la música estadunidense, Stevie Wonder.

Este último lanzamiento forma parte de su próximo álbum Hackney Diamonds, que se lanzará de forma oficial el 20 de octubre.

Más allá de esta inédita colaboración, Sweet Sound Of Heaven destaca por su duración, que llega a los 7 minutos y 22 segundos, siendo la canción más larga que han incluido The Rolling Stone en un disco de estudio desde su clásico You Can’t Always Get What You Want en 1969. Sin embargo, la agrupación liberó una versión edit de la propuesta de 5 minutos 07 segundos.

“Dulces sonidos del cielo”

La nueva canción de los británicos con Lady Gaga y Stevie Wonder mezcla el soul y el góspel, mix que explora la música como una especie de salvación.

Es más, la letra de la canción es una súplica por un mundo mejor, con referencias a que ninguna mujer ni niño pase hambre y un llamado a la protección contra el dolor y el daño.

“Escucho los dulces, dulces sonidos del cielo cayendo, cayendo a esta tierra. Escucho los dulces, más dulces sonidos del cielo. A la deriva, a la deriva hacia esta tierra. Bendice al Padre, bendice al Hijo, escucha el sonido de los tambores”, reza la canción.

Sweet Sound Of Heaven se une al ya estrenado Angry, primer adelanto Hackney Diamonds, producción que en su video cuenta con la participación de la actriz de Euphoria, Sydney Sweeney.