Este miércoles, Lionel Messi irá por su segundo título en apenas tres meses de su desembarco en Estados Unidos. Aunque es muy probable que empiece como suplente, Inter Miami podrá contar con su 10 y capitán para la final de la US Open Cup ante el Houston Dynamo.

Este miércoles desde las 21:30 y con transmisión de TyC Sports, los futboleros esperan disfrutar de Leo y verlo alzar otro título. Sin embargo, Tata Martino aseguró que hablará con el mejor del mundo y se tomará una decisión en base a la importancia del partido, pero también con la mirada puesta en lo que viene por la MLS.

Messi ya conquistó la Leagues Cup con el equipo dirigido por Martino el pasado 19 de agosto y con 44 trofeos se convirtió en el futbolista más ganador de la historia. En caso de conseguir el torneo más añejo del fútbol de Estados Unidos, Messi también dejará atrás la discusión en torno a la cantidad de títulos ya que algunos le computan 43.

El debate surge sobre su presencia en la Supercopa de España 2005 con Barcelona ya que si bien Messi no participó de ninguna de las dos finales, sí formaba parte del plantel y el club catalán lo cuenta como uno de los 35 títulos que ganó con la camiseta "blaugrana".

Inter Miami inició su camino en la US Open Cup, torneo con 109 años de historia y llamado Lamar Hunt en homenaje a uno de los mayores impulsores del deporte en el país, sin el aporte de Messi.

El mejor jugador del Mundial de Qatar 2022 solo disputó la semifinal ante Cincinnati que se definió por penales tras un vibrante empate 3-3 que tuvo dos asistencias del 10 para remontar un 0-2 en contra.

Messi llega a este partido decisivo en medio de las dudas por la molestia en el isquiotibial de la pierna derecha que arrastra desde su participación con el seleccionado argentino en las Eliminatorias sudamericanas. El rosarino jugó en el debut ante Ecuador, metió un golazo de tiro libre y a un minuto del final fue reemplazado. Luego, el capitán viajó a La Paz para visitar a Bolivia pero no se entrenó junto al plantel y finalmente quedó afuera del partido.

Reapareció después de trece días contra Toronto por la MLS pero estuvo apenas media hora en el campo de juego ya que se resintió de la misma dolencia. Cabe recordar que Messi llegó a la MLS luego de un mes de vacaciones y sin realizar la tradicional pretemporada ya disputó 13 partidos, entre Inter Miami y Argentina, en 61 días.

Houston Dynamo, el rival que intentará arruinar la fiesta de Miami, está cuarto en la conferencia Oeste y se encamina a ser uno de los protagonistas de los playoffs. El equipo que cuenta con el rosarino Franco Escobar, ex Newell's Old Boys, fanático de Messi y dirigido por el "Tata" en Atlanta United, ganó la edición 2018 de la US Open Cup y fue dos veces campeón de la MLS (2006 y 2007).