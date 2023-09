La vicepresidenta Cristina Fernández se mostró hoy en contra de las interpretaciones acerca de que la sociedad argentina se haya "derechizado" y consideró que "querer un buen trabajo o un buen sueldo no es de derecha o de izquierda, es casi de peronista". Además sostuvo que "hay que hablar de la casta de los economistas, que tuvieron un rol fundamental en el modelo neoliberal".

La ex mandataria se pronunció así al reaparecer en público tras dos meses, en medio de la campaña electoral, encabezando la charla "De castas, herencias, derrumbes y futuro", en el Auditorio de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), donde estuvo acompañada por el conductor y militante Pedro Rosemblat.

En su nuevo mensaje, Cristina Kirchner sostuvo que "hay que hablar de la casta de los economistas, que tuvieron un rol fundamental en el modelo neoliberal" y además de aludir a Domingo Cavallo y José Luis Machinea, apuntó contra Carlos Melconian, con quien se había reunido el año pasado y actualmente es quien comandará el Ministerio de Economía si Patricia Bullrich es presidenta.

Sostuvo que durante la dictadura "el que estatizó la deuda privada fue Carlos Melconian", y preguntó a los presentes: "¿Alguien sabía eso?". Y recordó la reunión que mantuvo con él en 2022, de la cual aclaró que no la había pedido ella, sino que fue a instancias de autoridades de la Fundación Mediterránea.

"Nos reunimos, es una persona agradable, campechana, me explicó que hacía el en la Fundación Mediterránea, que agrupa a las principales empresas del país se fundó en 1977. Me habló de la bimonetaridad, dos monedas de curso legal forzoso, el peso y el dólar. Pero si tengo los dólares en el colchón, el error es pensar que lo tiene ahí por el gobierno, cuando puede ser que no lo puede declarar o no quiere meterla en los bancos porque hay una memoria (del corralito). ¿El tema es para qué van a sacar los dólares, para ir al supermercado?", sostuvo.