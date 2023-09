Los Pumas ganaron, y no hay mucho más que se pueda agregar. En su segunda presentación mundialista, en Saint-Etienne, superaron 19-10 a Samoa y se encaminaron en la lucha por la clasificación del Grupo D que lidera Inglaterra. Sin embargo, ese triunfo no cambia la imagen que ofreció en el campo de juego el equipo de Michael Cheika, que una vez más no convenció.

Errores en las decisiones, lentitud para sorprender, falta de jugadores que rompan la ecuación y un montón de dudas en la generación del juego que llama la atención. ¿Qué le pasó a este equipo que está tan lejos del que viajó con todas las ilusiones al Mundial? La verdad, no hay muchas explicaciones. Las cosas no salen, los jugadores están sin confianza y el rumbo debe cambiar si quieren clasificarse a los cuartos de final.

Hoy el rival fue Samoa. Un limitadísimo equipo isleño tan pobre que sólo atinó a defenderse. Un rival que cuando tuvo opciones favorables las desperdició una tras otra. De más está decir que el try del cierre fue todo de la Argentina, porque la verdad es que los oceánicos descontaron sobre el cierre casi sin ir a buscarlo. Porque ese try, además, fue el que trajo incertidumbre en el campo de juego y en las tribunas.

Ahí fueron los hinchas los que empezaron a jugar. Los que coparon el estadio en Saint-Ettiene, los que llegaron desde distintas partes del país y Europa para empujar al equipo como nunca. Porque se dieron cuenta que las cosas no salían. El penal de Sánchez sobre el final liquidó el marcador, lo estiró a nueve (19-10) para que Samoa no se llevara ese bonus que iba a ser una complicación.

El Mundial ya ingresa en su tercera semana y Los Pumas todavía no aparecieron en su mejor versión. Por suerte, la victoria ante Samoa dio vida, un empujón más que hay que corroborar contra Chile en siete días y en la clasificación final contra Japón. Un grupo que estaba para que el equipo despegue, algo que por ahora no se notó.

Quedan dos fechas por jugarse. Chile será el partido de la rotación, allí aparecerán los que no jugaron y tal vez levanten la mano. Porque por ahora la cosa no funcionó. Sigue dependiendo de Los Pumas, y eso es lo bueno. Aunque por sus inestabilidades, falta de cohesión y errores de decisión, algo tiene que cambiar. Por más que desde los mensajes no se diga lo mismo.

Quedan dos fechas para definir el pase a los cuartos de final. Es una posibilidad real para estos Pumas. Es una situación real que si no cambian de imagen pueden quedarse sin lo que fueron a buscar.