Debate: Los candidatos a vicepresidentes de las cinco fuerzas explicaron sus plataformas

El primer debate nacional del año despejó dudas, sirvió, aportó ideas, dejó conclusiones; sumó. Cada candidato resolvió y definió su perfil para pedir el voto a su candidato a presidente, con un factor común que evita hacer cualquier encuesta: Javier Milei encabeza las encuestas y por eso todos los presentes apuntaron sin pausa a la figura de Victoria Villarruel, que logró sostener las formas y responder todas las acusaciones. Luis Petri de Cambiemos, Florencio Randazo por Juan Schiaretti, Nicolás del Caño por la izquierda y Agustín Rossi por el oficialismo, todos fueron fieles embajadores de las ideas de cada candidato.

Todos se pusieron el traje que tenían que ponerse, con pocos errores. El kirchnerismo prometió un país con más derechos y un estado más presente, Randazzo su gestión como ministro de Transporte, Villarruel fue lo nuevo y lo determinante en base al orden, Petri explicó puntos concretos con datos y sin emociones, inalterable, y el candidato de la izquierda, Del Caño, representó perfecto de la agenda de su espacio: represión, deuda con el FMI y la ESI en las escuelas, desde la óptica de la guerra fría que mejor describe la izquierda argentina. "¿Por qué queres reprimir a todos?", llegó a decir Del Caño en el apogeo de su discurso, generando risas en la candidata libertaria.

Las mejillas de Agustín Rossi fueron el rating de la noche, enfurecido en rojo el hablar de derechos humanos, tranquilo al debatir con Del Caño, enfurecido en el face to face con Villarruel y amable con Randazzo, excompañero de Gabinete. Los lugares comunes estuvieron siempre, la deuda del macrismo, el negacionaismo de la dictadura, las represiones del interior, la mirada estatista de la izquierda, todo estuvo dentro de lo esperado. Las acusaciones más duras fueron contra la candidata de Libertad Avanza, lo que confirma que están dentro de un balotaje y con posibilidades de ganar en primera vuelta.

La parsimonia de Luis Petri lo puso en el lugar zen del debate, evitó los personalismos y apuntó a su única rival, la libertaria que respondió tajante a cada tema. El dirigente mendocino explicó con datos y pausas en su discurso, tal vez demasiado calmo para una noche en la que los nervios y el estrés era evidente en cada uno de los que participaron. Petri fue el candidato de Cambiemos clásico, no hubo una sílaba espontánea, todo fue perfecto, cronometrado y preciso. En octubre se sabrá si en este contexto nacional era necesario el modo paz o guerra para sumar votos.

El kirchnerista Agustín Rossi defendió su gestión en Defensa, escondió una vez más la figura de Cristina Kirchner y acusó con vehemencia a los supuestos vínculos y amistades de Victoria Villarruel con represores de la última dictadura, lo que soltó un dato no tan conocido: las entrevistas de la abogada con Domingo Rafael Videla no fueron las únicas, también se entrevistó con importantes dirigentes de la guerrilla Montonero para la investigación y posterior publicación de su libro durante 18 años. El sigilo de esas charlas es total, por lo que la autora no reveló nombres, pero sí aclaró por qué las visitas a Videla.

Rossi explicó el récord de la generación de empleo de 36 meses consecutivos, lo que nadie le creyó ni sirvió para evitar las críticas. "Vivís en otro planeta, porque vivís del Estado hace más de veinte años", espetó la candidata de Javier Milei al jefe de Gabinete. "No sabemos de qué viviste, no queremos averiguar mejor", dijo Rossi en tono amenazante, quien buscó sistemáticamente vincularla al negacionismo de la dictadura.

La izquierda siguió debatiendo la humedad del agua, por lo que Del Caño tuvo poca interacción con el resto de los aspirantes, sólo logró recordar el pasado de cada candidato y pidió estatizar los puertos que suelen servir para el ingreso de los narcotraficantes, para que sea administrado por los trabajadores. Ningún candidato se mostró interesado en responder ni darle entidad a sus propuestas. Sin importarle el tema en cuestión, el candidato Del Caño insistió con "las recetas del Fondo Monetario Internacional" como un mantra al que nadie le dio relevancia alguna.

Mientras Victoria Villarruel insistió con la quita de impuestos, el candidato de la izquierda propuso crear un nuevo impuesto, en este caso a la vivienda ociosa. Tal vez sea un indicio de la diferencia de la intención de voto de ambos espacios, que ubica hoy a la Libertad Avanza en torno al 32% y a la izquierda en 5%. Hubo una ciber maldad de buen gusto: siempre que hablaba Del Caño, en la transmisión de Youtube se colmaban los mensajes que sólo decían "1%".

Villarruel fue contundente con la Educación Sexual Integral. "No quiero ideología, no nos interesa meter eso en las escuelas". La izquierda y el kirchnerismo se abrazan en ese tema, donde coinciden. Randazzo y Petri no opinaron, aunque Cambiemos ha sido duro con la ideología de género y la política de lobby LGTBI y abortista que milita el kirchnerismo.

En el caso de Rossi, aseguró en dos oportunidades que había pleno empleo en muchas zonas de la Argentina, lo que le valió críticas del resto por la situación de la economía actual. La mayor tensión fue el tema Malvinas y derechos humanos, cuando fue nuevamente a arremeter contra Villarruel, hija del ex combatiente Eduardo Marcelo Villarruel fallecido de la guerra del archipielago de 1982.

El debate cerró sin un ganador o perdedor definido, todos lograron su objetivo personal, planteando los ejes que sus equipos sugirieron. Las tribunas se colmaron de figuras relevantes de cada espacio. Marcela Pagano con Ramiro Marra acompañaron a Villarruel, mientras Miriam Bregman a Del Caño y referentes nacionales estuvieron presentes. Victoria Donda se fundió en un abrazo con Rossi al final, mientras que Diego Bossio saludó a Randazzo y a ex compañeros del kirchnerismo con amabilidad.