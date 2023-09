La OMS publicó un informe sobre los efectos devastadores de la hipertensión arterial

La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó este martes, un comunicado de prensa en su sitio web donde comparte información sobre los devastadores efectos que causa la hipertensión arterial a nivel mundial y las medidas que los países pueden llevar adelante para evitar o reducir los daños que produce esta afección entre sus habitantes.

En el marco de esta publicación, se compartieron dos datos alarmantes. Por un lado, que casi la mitad de las personas que padecen esta afección en todo el mundo lo desconocen y, por otro, se asegura que aproximadamente cuatro de cada cinco pacientes no reciben un tratamiento adecuado.

La hipertensión arterial es el factor de riesgo cardiovascular más frecuente en el mundo y afecta a 1 de cada 3 personas adultas. Se produce por el aumento sostenido en el tiempo de la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias y es una enfermedad que generalmente no da síntomas y, si no se diagnostica y no se trata, provoca frecuentemente complicaciones graves como por ejemplo: accidentes cerebrovasculares, infartos de miocardio, insuficiencia cardiaca, daños renales y muchos otros problemas de salud.

"Aunque la hipertensión puede controlarse de manera efectiva mediante unos medicamentos simples y de bajo costo, solamente una de cada cinco personas con hipertensión arterial la tiene bajo control", declaró en el comunicado el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS y agregó que "Los programas de control de la hipertensión arterial siguen sin recibir la atención que merecen, apenas se les da prioridad y su financiación está muy por debajo de lo necesario". En este sentido, el organismo estima que si todos los países lograran ampliar la cobertura de prevención y tratamiento de la hipertensión arterial, podrían evitarse 76 millones de muertes entre 2023 y 2050.

Causas de la hipertensión arterial

La hipertensión arterial es multifactorial porque está determinada e influenciada por muchos factores distintos. La herencia (padres o hermanos hipertensos), la edad (con el paso de los años la posibilidad de ser hipertenso aumenta mucho), la obesidad, el consumo excesivo de sal, el consumo excesivo de alcohol, fumar, el uso de prolongado de algunos medicamentos (corticoides, descongestivos nasales, analgésicos) y la falta de actividad física, son algunos de los factores que provocan HTA.

La única manera de detectarla es mediante su medición con un tensiómetro y en condiciones adecuadas. Al ser un problema silencioso y sin síntomas, muchas personas tienen la presión arterial elevada durante años sin saberlo. Existen dos medidas: la presión arterial sistólica (PAS) o máxima y la presión arterial diastólica (PAD) o mínima. Se considera presión arterial alta (hipertensión) cuando dicha medición máxima es mayor o igual a 140 y/o la mínima a 90.

Tratamiento

En la gran mayoría de los casos, no puede curarse, pero sí controlarse con medicamentos. El tratamiento indicado debe continuarse sin interrupciones durante toda la vida y es el médico la persona que hará los ajustes necesarios en el número de pastillas y sus dosis para mantener su presión arterial dentro de los valores recomendados (menos de 140/90 mmHg). Además, hay otros elementos importantes además de la medicación, que contribuyen a controlar la presión arterial:

Reducir el peso corporal si tiene sobrepeso u obesidad.

Reducir el consumo de alimentos ricos en sal y suprimir el uso de sal de mesa. Limitar el agregado de sal durante la preparación de las comidas y reemplazarla con condimentos de todo tipo (pimienta, perejil, ají, pimentón, orégano, ajo, limón etc.). Los fiambres, embutidos y otros alimentos procesados (como caldos, sopas instantáneas y conservas) contienen elevada cantidad de sal y su consumo debe limitarse al máximo.

No tomar bebidas alcohólicas o reducir la ingesta de alcohol en personas bebedoras.

Realizar actividad física: caminar, trotar, nadar o ir en bicicleta, al menos durante 30 minutos y la mayor cantidad de días de la semana posibles.

Consumir abundante cantidad de frutas y verduras frescas.

Abandonar el hábito de fumar.

En su comunicado, la OMS, organismo especializado en gestiones políticas de prevención, promoción e intervención a nivel mundial de la salud, afirma que fortalecer el control de la hipertensión arterial debe formar parte de las actuaciones que todos los países han de implementar en pro de la cobertura sanitaria universal, sobre la base de unos sistemas de salud que funcionen adecuadamente, sean equitativos y resilientes y estén fundamentados en la atención primaria de la salud.

Desde el organismo, aseguran que el número de personas con hipertensión arterial se duplicó entre 1990 y 2019, pasando de 650 millones a 1300 millones y que más de tres cuartas partes de los adultos con hipertensión arterial viven en países de ingreso mediano y bajo. El informe completo publicado por la OMS se presentará durante el septuagésimo octavo periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el que se abordarán los avances realizados en la obtención de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluidos los objetivos de salud relacionados con la preparación y respuesta frente a pandemias, el fin de la tuberculosis y la cobertura sanitaria universal. Una mejor prevención y control de la hipertensión arterial será clave para avanzar en todos ellos.