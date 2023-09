Tras el reclamo de mejoras se acordó el pasado lunes, luego de una reunión entre el gobernador Raúl Jalil y el Círculo Médico de Catamarca, que la obra social de los empleados públicos incremente el valor de las prestaciones médicas. El valor solicitado por la entidad médica era del 40% pero se obtuvo solo el 20%, suma que viene a mitigar el impacto inflacionario en las prestaciones.

Fernanda Gómez, directora de OSEP, se mostró satisfecha con el acuerdo alcanzado y al respecto manifestó: "Hemos logrado una importante recomposición del 20 % en honorarios médicos y servicios ambulatorios, que entrará en vigencia a partir del próximo mes". La funcionaria destacó también que esta medida era una solicitud sostenida por el Círculo Médico.

En este sentido, el Dr. Guillermo Correa, presidente del Círculo Médico de Catamarca, calificó el encuentro de “muy productivo”. "Nos retiramos satisfechos con los resultados obtenidos", dijo, marcando luego que continuarán las conversaciones con las autoridades de la obra social y con el primer mandatario para fortalecer la atención médica de los afiliados a la OSEP.

El profesional médico indicó que venían con “un atraso de casi el 40% sobre el proceso inflacionario en lo que es el aumento de honorarios. Sobre eso hemos podido arreglar un 20% a partir del mes de septiembre. Esto no es un aumento, sino una recomposición de lo que estaba atrasado”.

Correa señaló que luego de escuchar a las autoridades, decidieron “aceptar ese 20% a partir de septiembre”. Si bien “no llegamos a lo que nosotros pretendemos cobrar, el acuerdo termina siendo importante”.

“Para nosotros va a ser significativo, a pesar de que no llegamos a lo que pretendíamos. De todas maneras tenemos una conversación que es permanente con las autoridades de OSEP y del mismo Gobierno”, dijo.

Agregó que el diálogo sigue abierto “para ver cuáles van a ser los futuros aumentos”.

Por otro lado, lamentó que “estemos inmersos en un país que es una montaña rusa”, donde el proceso inflacionario afecta a todos los sectores.

“Cuando uno va y arregla y parece que está bien, el proceso inflacionario nos deja de nuevo atrás. Es una cuestión de esta inflación que estamos sufriendo todos los argentinos, es grave la situación y nos afecta a todos, no solo a los médicos”, manifestó.

Obras sociales

Correa describió también la situación de los profesionales médicos como compleja, al punto de comentar que muchos de ellos están dejando de atender con obras sociales. “La preocupación que tenemos y se lo dijimos al gobernador, es que muchos médicos han dejado o van a dejar de trabajar con las obras sociales si no se adecuan a los tiempos de cobro ni se adecuan los honorarios que uno puede establecer”.

En cuanto a los precios que tendrá cada consulta o atención médica, aseguró que esto dependerá de cada profesional.

Dijo que para la institución del Círculo Médico y prestadoras en general “sería muy malo que los médicos dejen de trabajar con las obras sociales”.

Respecto de la Obra Social de los Empleados Públicos, indicó que “los tiempos han mejorado bastante, esperemos que sigan mejorando, que podamos cobrar lo más pronto que se pueda, eso es manejo de Hacienda, el Gobierno y la obra social”.

Expuso que el reclamo histórico de la institución es que los profesionales puedan cobrar dentro de los 30 días y, que “a partir del sistema que se implementó en OSEP, permite cobrar en tiempo”, lo que es “más justo”.

Cobro de plus

Consultado respecto al plus o copago, el presidente del Círculo Médico aseguró que existe actualmente una Ley Antiplus, "tenemos en la provincia la Ley Antiplus y toda la vida se nos achacó con ese tema. Nosotros como institución estamos en contra del cobro del plus, no adherimos a esto. Lo que resta es ver con la Legislatura y la Provincia de qué modo se puede solucionar eso, pero igualmente para nosotros no sería bueno. El afiliado no tiene que poner más dinero”, señaló.

El Ancasti