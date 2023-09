Doblete de Julián Álvarez para el Manchester City ante el Estrella Roja de Belgrado

El delantero argentino Julián Álvarez marcó los dos goles con los que el Manchester City le remontó el partido al Estrella Roja de Belgrado que ganaba 1-0 en el Eithad Stadium por el inicio del Grupo G de laUEFA Champions League.

Los de Josep Guardiola recibían al equipo serbio que aparentaba ser un partido que superarían sin problema alguno pero fueron los del israelí Barak Bakhar que golpearon primero con el gol del ghanés Osman Bukari sobre el final de la primera parte.

Aún así, el defensor del título europeo no bajó los brazos y en el segundo tiempo lo empató, rapidamente a los dos minutos, con una jugada iniciada por el argentino Julián Álvarez que recibió la pelota en tres cuartos de campo rival y se la dió al noruego Erling Haaland que se encontraba a unos pasos del área de los serbios. El ex Borussia Dortmund empezó a cerrarse para el medio y, cuando vió que el ex River picó al vacio por su espalda, metió el pase a la carrera para el de Calchín que eludió al arquero y marcó el 1-1.

Con la igualda, el Manchester City fue a por más y lo consiguió a los 14 mediante un tiro libre desde el vertice derecho del área del Estrella Roja de Belgrado. Julián Álvarez se hizo cargo de la ejecución del mismo, le pegó con una comba que se abrió buscando el segundo palo y el arquero israelí Omri Glazer, en el intento de despejarla con los puños, se la terminó metiendo en su arco poniendo el 2-1 para el equipo ciudadano.