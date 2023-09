Milei: "Los socialistas tienen las manos manchadas de sangre, se creen que son Dios y son unos herejes"

El candidato a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei, no dudó en mostrar las diferencias que tendrá con China, Rusia y Brasil si accede al poder: “No solo no voy a hacer negocios con China, no voy a hacer negocios con ningún comunista. Los chinos no entran ahí. Putin no entran ahí. Lula no entra ahí".

En un extenso reportaje que mantuvo con el periodista de Estados Unidos, Tucker Carlson, Milei habló de varios temas entre los que se incluyeron la inflación de la Argentina, el debate del aborto y el socialismo. Además, también crítico al papa Francisco y arremetió contra el Ministerio de la Mujer.

Durante los primeros minutos de la entrevista, el libertario hizo foco en la situación económica del país y remarcó como principal problema que Argentina "empezó a abrazar las ideas socialistas hace más de 100 años”. Y lanzó sin filtro: "Los socialistas tienen las manos manchadas de sangre, se creen que son Dios y son unos herejes".

En ese marco, apeló a una metáfora para profundizar su mirada. "Siempre es buena la analogía o la metáfora del sapo en el agua. Uno calienta el agua y el sapo no se da cuenta. Cuando se quiere dar cuenta es muy tarde y termina muerto", explicó.

En ese sentido, Milei marcó distancia del liberalismo con el socialismo a la hora de afrontar el manejo de los recursos. "Los liberales lo resolvemos con libertad de precios y propiedad privada. Sin embargo, la idea de la mano invisible a los socialistas no les gusta y prefieren la garra del Estado”, expresó.

En otro tramo de la charla, el economista se pronunció acerca de su postura en contra del aborto en la Argentina. Y pese a aclarar que no eliminaría la ley sancionada en 2020, remarcó que la práctica representa "un asesinato" contra el niño.

"La vida comienza con la fecundación. Es cierto que la mujer tiene derechos sobre su cuerpo, pero ese niño no es su cuerpo. Por lo tanto, el aborto es un asesinato agravado por el vínculo y por el diferencial de fuerzas”, aseveró.

Al ser consultado sobre su opinión sobre el Papa Francisco, Milei criticó el vínculo que mantiene con líderes de izquierda, como Nicolás Maduro en Venezuela y Raúl Castro en Cuba.

“El papa juega políticamente y con fuerte injerencia política. Ha demostrado una fuerte afinidad con dictadores como Castro o como con Maduro. Está del lado de dictaduras sangrientas. Tiene afinidad por los comunistas asesinos y, de hecho, no los condena y es bastante condescendiente con ellos. Eso es un problema", advirtió.

Respecto al Ministerio de la Mujer, el candidato más votado en las PASO fue lapidario con el órgano creado durante la gestión de Alberto Fernández. "Supuestamente se dedica a ocuparse de los temas vinculados a las mujeres. Cuando uno mira, no han logrado ningún resultado. Las mujeres no son más felices. Pintar un banco de plaza de un color rojo o hacer una canción no modifica los problemas que pueden estar padeciendo las mujeres", disparó.

Por esa razón, Milei consignó la necesidad de que "la ley se cumpla" y "no que haya un Ministerio de la Mujer". "Era obvio que iba a causar más daño a las mujeres, salvo a las que son empleadas públicas”, lanzó picante.

Sobre el final de la charla, Tucker le preguntó por Donald Trump, expresidente de Estados Unidos y aspirante a la Casa Rosada en 2024. “Le diría que continúe con su lucha contra el socialismo, porque es uno de los pocos que entendió cabalmente que la pelea es contra el socialismo y los estatistas", contestó el líder de La Libertad Avanza.

"Comprendió perfectamente que la generación de riqueza proviene del sector privado. El Estado no crea riqueza, la destruye. Desde mi pequeño lugar, lo único que podría decir es que redoble los esfuerzos en la misma dirección de defender las ideas de la libertad y de no darle tregua ni un solo segundo a los socialistas”, sentenció.