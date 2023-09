Elon Musk volvió a hablar de Javier Milei tras su entrevista con Tucker Carlson

El empresario multimillonario sudafricano Elon Musk volvió a referirse al candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, al hacer mención a la entrevista que mantuvo con el periodista estadounidense Tucker Carlson.

En un breve mensaje que hizo en su cuenta oficial de la red social X, Elon Musk comentó la publicación donde se encontraba el reportaje y dijo: "Interesting (Interesante)".

El magnate ya había mostrado interés sobre la figura de Milei: la semana pasada, le dio un guiño al libertario en otro posteo realizado por Carlson y sostuvo que de ganar el economista, Argentina tendría "un gran cambio".

Ante los mensajes, el referente de La Libertad Avanza le respondió en inglés: "You both are more than welcome to come to Argentina next year if we succeed!". Traducido, el legislador expresó: "¡Ambos son más que bienvenidos a venir a Argentina el próximo año si tenemos éxito!". Sin embargo, horas después Musk eliminó su posteo sin dar ningún tipo de explicación.

En un extenso reportaje que mantuvo con Carlson y que se dio a conocer este jueves, Milei habló de varios temas entre los que se incluyeron la inflación de la Argentina, el debate del aborto y el socialismo. También criticó al papa Francisco y arremetió contra el Ministerio de la Mujer.

“No solo no voy a hacer negocios con China, no voy a hacer negocios con ningún comunista. Los chinos no entran ahí. Putin no entran ahí. Lula no entra ahí", aseveró.