Maximiliano Pullaro se convirtió en el próximo gobernador de Santa Fe, logró darle una paliza histórica al peronismo, recuperó para la Unión Cívica Radical una provincia que le era esquiva desde hace 60 años y, además, le permitió a Patricia Bullrich celebrar un triunfo que le da impulso a su candidatura presidencial.

Se suma así Santa Fe a una importante lista de provincias que Juntos por el Cambio ganó este año y que, en la previa a las PASO nacionales, aspiraban a que sirvieran como respaldo político a una nueva oportunidad en la Casa Rosada. La sorpresiva elección de Javier Milei puso en duda esos planes, pero el triunfo de Pullaro será utilizado como bandera para volver a mostrar que el "cambio verdadero", como le dicen en el comando de Bullrich, solo se puede lograr con JxC en el poder.

San Juan, San Luis, Chubut y ahora Santa Fe, se suman a Corrientes y Jujuy como provincias aseguradas para la alianza opositora. A ella aspiran a sumar a Chaco y Mendoza las próximas dos semanas. Y el 22 de octubre buscarán retener Ciudad de Buenos Aires, ganar Entre Ríos y dar el batacazo en Buenos Aires. Serían once provincias de Juntos por el Cambio.

Ese mensaje lo entendió Pullaro, quien en su discurso aseguró que su triunfo debía alinearse "al cambio que tiene que venir a nivel nacional". A su lado estaban Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, quien lo había apoyado en las PASO santafecinas. La presencia del jefe de Gobierno porteño no solo da una nueva muestra de unidad de Juntos por el Cambio, sino que también es un llamado de atención: los triunfos provinciales que él concatenó en la previa a las primarias del 13 de agosto no fueron suficientes.

Bullrich agarró el micrófono para dar un contundente mensaje de nacionalización del batacazo. "Esta elección entierra al kirchnerismo en Santa Fe", arrancó la exministra de Seguridad y consideró que el resultado "ha abierto un surco para que repercuta" a nivel nacional. El objetivo claro fue el de apuntar todos los dardos contra el kirchnerismo. En su comando consideran que para recuperar votos que se fueron con Milei el mejor camino es plantarse como el cambio que tiene más chances de impulsar los cambios que el país necesita. Un Milei gobernando con poco apoyo político, aseguran, allanaría un posible regreso del kirchnerismo al poder.

"Es el momento de destruir al kirchnerismo para que no vuelva más una ideología que ha generado un mal terrible en el país. Es el momento histórico de cambiar para siempre", manifestó la candidata presidencial, que no se refirió a Milei en todo su discurso. En cambio, sí le dedicó una palabras al hablar con los medios presentes abajo del escenario, cuando no dudó en decir que lo que genera el candidato de La Libertad Avanza es "incertidumbre". "Los argentinos ya no saben cual es la propuesta de Milei", aseguró Bullrich, quien concluyó que "para sacar al kirchnerismo hace falta una fuerza potente y una personalidad que se anime".

Bullrich celebra y ahora espera concatenar domingos de celebraciones. Lo que viene, sin embargo, no será fácil. Primero, en Chaco Leandro Zdero deberá contener la arremetida de Jorge Capitanich, a quien le sacó más de 5 puntos de ventaja en las PASO. Si llega a 45% será un batacazo y ganará en primera vuelta. Caso contrario, deberán ir a un balotaje el 8 de octubre con final abierto. En Mendoza, en tanto, Alfredo Cornejo se enfrenta a una elección más compleja de lo esperado para volver a la gobernación. Fue uno de los primeros aliados que tuvo en el radicalismo Bullrich, quien espera que un triunfo en una provincia donde Juntos por el Cambio deberá crecer (y mucho) si quiere ganar las presidenciales.

Fuera de Bullrich, no obstante, donde más se festejó el resultado de Santa Fe es en el radicalismo, que vuelve a gobernar así una de las provincias más importantes después de mucho tiempo. Ya son 23 años sin gobernar la Ciudad de Buenos Aires, 25 Córdoba, 35 la provincia de Buenos Aires, y se cumplen 57 en Santa Fe. Aldo Tessio, que gobernó entre 1963 y 1966, fue el último mandatario radical en la provincia litoraleña. En los últimos gobiernos del Frente Progresista logró poner al vicegobernador, pero quedando siempre bajo la sombra del socialismo.

En ese crecimiento del radicalismo, Maxi Pullaro tuvo el acompañamiento de Martín Lousteau desde un primer momento, cuando lo sumó a Evolución Radical y lo empezó a perfilar como una de las figuras jóvenes que venían a renovar la UCR. Fue clave allí el rol de Emiliano Yacobitti, armador profesional de ese espacio del radicalismo y quien acercó a Pullaro a Lousteau. Si el envión para Bullrich no es suficiente, desde el radicalismo de todas formas están convenciéndose que tienen una base sobre la cual empezar a pensar en una reconstrucción con un liderazgo que no tenga que volver a buscarse en el PRO.