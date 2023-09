Los Pumas se medirán frente a Inglaterra en lo que será su debut en el Mundial de Rugby Francia 2023: el encuentro se disputará hoy a las 16 (hora argentina) en el estadio Vélodrome de Marsella y será la cuarta vez que argentinos e ingleses se crucen en un partido de rugby correspondiente a la Copa del Mundo.

El equipo dirigido por Michael Cheika ya tiene la formación confirmada para afrontar este partido y se encontrará con un Inglaterra que llega con dos bajas puntuales: la del apertura Owen Farrell y el segunda línea Billy Vunipola que deben purgar una sanción por juego brusco.

Hasta el momento, Los Pumas nunca pudieron ganarle a Inglaterra en el marco de un Mundial e intentarán revertir la historia en un partido que será a todo y nada y a que muchos consideran como una final anticipada teniendo en cuenta que el que pierda quedará seriamente condicionado a tener un choque desfavorable en los cuartos de final.

El primer encuentro entre argentinos e ingleses se dio en la Copa del Mundo de Sudáfrica 1995 en el estadio Kings Park de Durban: en esa ocasión Inglaterra se impuso por 24-18 con la particularidad de que no anotó ningún try (seis penales y dos drops), mientras que en el equipo nacional apoyaron Lisandro Arbizu y Ernesto Patricio Noriega un try cada uno, más una conversión y dos penales del propio Arbizu.

El segundo encuentro se registró en el Mundial de Nueva Zelanda 2011 y fue el más ajustado de todos: Inglaterra ganó por 13-9 en el debut aunque lo tuvo complicado porque cerca del final perdía 9-3 producto de dos penales acertados de Martín Rodríguez Gurruchaga y otro de Felipe Contepomi, mientras que el histórico apertura Jony Wilkinson había metido los tres puntos de Inglaterra. El medioscrum Ben Youngs luego anotó un try convertido por Wilkinson y el 10 finalmente acertó un penal más para estampar el 13-9 definitivo.

El recuerdo más fresco data de la Copa Mundial de Japón 2019 cuando el equipo que era dirigido por Mario Ledesma cayó por un categórico 30-10 en el que mucho tuvo que ver la temprana expulsión del segunda línea Tomás Lavanini. Ahora el Seleccionado dirigido por Michael Cheika se esperanza con lograr torcer la racha y hacer historia al ganarle por primera vez a La Rosa en un Mundial de Rugby.