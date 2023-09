Juan Schiaretti relanzó su campaña presidencial este miércoles en La Rural de Palermo y cuestionó fuertemente a la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich por haberle pedido que bajara su candidatura para las elecciones Generales del 22 de octubre.

Sobre la postulante presidencial de JxC, el gobernador cordobés aseveró que "plantea disparates que son antidemocráticos, como es arrogarse la potestad de decir quién va a ser candidato a presidente cuando el pueblo argentino ya dijo hace menos de un mes quién podía serlo", exclamó en el acto en el que estuvo acompañado por Florencio Randazzo, el intendente Martín Llaryora y el jefe de campaña y candidato a diputado Diego Bossio. Este último abrió el acto aclarando desde el vamos: “No nos bajamos nada”.

Schiaretti aseveró que Patricia Bullrich "ofende a los habitantes de Córdoba cuando va y les dice a quién votar" y sentenció: "Nadie es dueño de los votos de los cordobeses y de los argentinos".

Con estas palabras, no solo ratificó que mantendrá su candidatura para las elecciones generales sino que además marcó diferencias con Juntos por el Cambio, coalición a la cual no había descartado sumarse luego del 22 de octubre.

De hecho, Schiaretti cuestionó por igual a JxC y Unión por la Patria al referirse a "los dos extremos de la grieta", que no vieron venir el triunfo de Javier Milei y La Libertad Avanza en las PASO.

Schiaretti fustigó a Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, de quienes dijo "se trenzaron en una feroz interna creyendo que el que ganara iba a ser el próximo presidente argentino. No percibieron que todos los argentinos sabíamos que el gobierno de Macri había fracasado rotundamente y que él es el responsable de la vuelta del Kircherismo al poder".

Además, dijo que JxC aún tiene "su división a cuesta" y que la coalición está a punto de fracturarse; mientras que por el otro, el actual gobierno está "falto de reflejos" y "nos sumió en más desesperanza, pobreza, desempleo y una inflación descontrolada".

En el mismo tenor, y haciendo la salvedad de no tener "nada personal" contra Milei, se mostró reticente una vez más a sus propuestas: "Expresa ideas que yo sinceramente no vi que se aplicaran en ningún lugar del mundo. Eso me hace pensar que será muy difícil que esas ideas tengan éxito en Argentina", dijo.