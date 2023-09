Los Rolling Stones presentaron Hackney Diamonds, su primer disco sin Charlie Watts

A las 10.30 de la mañana, con el teatro Hackney Empire como contexto, ubicado en Mare Street, en el distrito londinense de Hackney, The Rolling Stones presentó este miércoles su flamante álbum de estudio, Hackney Diamonds, en un evento conducido por el popular presentador Jimmy Fallon.

“Hola a todos alrededor del mundo, soy Jimmy Fallon, estamos en el icónico teatro Hackney, estamos acá solo por una razón”, expresó el conductor, refiriéndose a los Rolling Stones como “la verdadera banda de rock” y su grupo favorito. Con una sonrisa imborrable, Fallon convocó al escenario a Mick Jagger, Ron Wood y Keith Richards. “Estamos acá para presentar un nuevo single, llamado ‘Angry’ y el video, de nuestro nuevo disco que se edita el 20 de octubre”.

En cuanto al título del álbum, Hackney Diamonds, Richards explicó que es un término que corresponde al lingo de Hackney, y que fue elegido como una forma de homenajear a la ciudad. “Juntamos nuestras ideas el año pasado, nos organizamos”, añadió Wood sobre cómo empezó el proceso de gestación del disco. “Estábamos vagos”, reconoció Jagger, quien aseguró que se pusieron una fecha fija de grabación para no perder el rumbo. “Empezamos en diciembre en Jamaica, escribimos ‘Angry’, organizamos los temas, pero esa fue la canción que nos llamó más la atención inicialmente”, sumó Richards.

“Desde que se fue Charlie (Watts) que todo es diferente”, expresó el guitarrista. “Nosotros somos cuatro, pero gracias a Charlie ahora tenemos a Steve Jordan, quien lo recomendó para la banda, tuvimos su bendición”, añadió, en alusión al músico que se sumó a los Stones.

En cuanto a la temática del disco, Jagger contó que gran parte del álbum está atravesado por “el concepto de la bronca”, debido a que “Angry” es el tema que marca el tono de la obra, la número 24 de los Rolling Stones en lo que refiere a discos de estudio. De todas formas, aclaró: “Igual tenemos baladas, tenemos una mezcla interesante de cosas, tampoco es que queríamos que fuera un álbum en el que primara el enojo, es un disco para escuchar en cualquier momento”.

En otro tramo de la distendida charla, Ron Wood expresó lo mucho que disfruta tocar con otros artistas cuando está en momentos de impasse con los Rolling Stones, como recientemente lo hizo con Van Morrison, y aseguró que la idea es estar siempre en movimiento. En ese momento, Jagger lo sacó a bailar, generando aplausos y risas en los presentes. Minutos más tarde, Fallon repasó junto al grupo la lista de temas de Hackney Diamonds, y los integrantes destacaron el estilo de cada uno de los temas, como aquellos en los que contribuyó Watts. “Tenemos buenos riffs, tenemos canciones gospel y otras con ecos a Stevie Wonder”, adelantaron. Además, dieron la primicia de que en el disco colaboraron Stevie Wonder y Lady Gaga (canta “muy dulce” en “Sweet Sounds of Heaven”, comenta Ronnie Wood).

Entre las canciones mencionadas, se encuentran “Get Close”, “Dreamin Skies”, “Messed It Up”, “Lived by the Sword”, “Drively Too Hard”, “Tell me Straight”, “Sweet Sound of Heaven”, y “Rolling Stone Blues”.

Por otro lado, Richards aseguró que, durante el proceso de grabación, no suelen pensar en qué sucederá con los fanáticos, ya que están focalizados en ordenar las ideas en el estudio. “Si a nosotros nos gusta, creemos que eso se trasladará a los oyentes, tenemos que cruzar los dedos”, expresó Richards. “En este caso, queríamos hacer un disco que amáramos mucho, así que espero que les guste a todos”, remarcó Jagger.

Luego, Fallon leyó preguntas enviadas por los fans, y una de ellas fue de una seguidora argentina, María, quien preguntó si alguna vez consideraron casarse con alguien que los estaba mirando en un show.

¿Cuál es la canción favorita de la banda? Si bien no hubo una respuesta unívoca, mencionaron a “She’s So Cold”, del álbum de 1980 Emotional Rescue como una de las más importantes para el grupo.

El video de “Angry”, con Sydney Sweeney

Una hora después de iniciado el esperado evento, Fallon presentó el video de “Angry”, el primer single del disco. La actriz invitada para el clip en cuestión fue una de las figuras de las populares series Euphoria y The White Lotus, Sydney Sweeney, quien se encontraba en el teatro al momento de la presentación. “Esto es lo más grande que hice en mi carrera, me encantó la canción ni bien la escuché, todavía sigue sonando en mi cabeza”, expresó la doble nominada al Emmy antes de dar paso a la emisión del anticipado video.

En el video en cuestión, se la puede ver a Sweeney bailando en la parte trasera de un descapotable rojo, mientras el vehículo avanza por una avenida que cuenta con carteles en los que se proyectan imágenes de momentos icónicos de la banda, ya sea de actuaciones en vivo como de otros clips, como el memorable “Love is Strong”. Como no podía ser de otra manera, Watts también aparece en muchas de las imágenes con las que se repasa la extensa trayectoria de la banda.

De esta forma, Jagger, Richards y Wood llevaron adelante un verdadero evento mundial en el que remarcaron el valor que le dan a su ADN británico. “El nombre del disco surgió de decir en voz alta palabras como hit and run, como agarrar y romper, y se nos ocurrió Hackney Diamonds, que es una combinación de ambas expresiones. A fin de cuentas, somos una banda de Londres”, dijo un animado Jagger ante la fervorosa audiencia que se encontraba en el teatro y los millones que estaban viendo la transmisión.

La lista de temas completa

Si bien se había filtrado días atrás, hoy quedó finalmente revelada la lista de canciones (tracklist) de Hackney Diamonds y el orden que tendrán en el álbum:

1. “Angry”

2. “Get Close”

3. “Depending On You”

4. “Bite My Head Off”

5. “Whole Wide World”

6. “Dreamy Skies”

7. “Mess It Up”

8. “Live by the Sword”

9. “Driving Me Too Hard”

10. “Tell Me Straight”

11. “Sweet Sounds of Heaven”

12. “Morning Joe Cues”