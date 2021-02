Los restos de Carlos Menem son velados en el Salón Azul del Senado

Será a las 19 para la familia y a partir de las 20 para el público general. Además, por decisión de sus familiares, no se permitirá que tenga acceso la prensa.

Carlos Saúl Menem falleció este domingo en horas de la mañana a sus 90 años. Los restos son velados en el Salón Azul de la Cámara de Senadores. El velorio comenzó a las 19 para familiares y entorno íntimo del exmandatario y desde las 20 para el público general.

Alberto Fernández manifestó que habló con Cristina Fernández de Kirchner para organizar la despedida. “Hablé con Cristina y me dijo que su secretaria privada ya está en eso y tendrá todos los honores de un ex Presidente”, contó el presidente.

Anteriormente, Fernandez había tuiteado: "Con profundo pesar supe de la muerte de Carlos Saúl Menem. Siempre elegido en democracia, fue gobernador de La Rioja, Presidente de la Nación y Senador Nacional. En dictadura fue perseguido y encarcelado. Vaya todo mi cariño a Zulema, a Zulemita y a todos los que hoy lo lloran".

En la entrevista, el presidente reveló el momento en el que se volvió a reencontrar con Menem cuando era Jefe de Gabinete de Néstor Kirchner: "Ocupaba la primera fila de abajo del Senador, en el primer asiento. Era imposible no verlo y siempre que entraba me daba la mano, me generaba mucha simpatía y despertaba la ira de mis compañeros. Hay que reconocerle su valor por la democracia. Todos los cargos que ocupó fue porque la gente lo puso donde lo puso”.

Distintas personalidades de la política nacional, del periodismo, del mundo de la cultura y el espectáculo han publicado en sus redes su saludo a la familia y pesar por el fallecimiento del expresidente.

También hubo saludos internacionales, como desde Brasil: "El gobierno brasileño tomó nota, con pesar, del fallecimiento de Carlos Saúl Menem, expresidente de la República Argentina", dijo la administración de Jair Bolsonaro en un comunicado.