Duran Duran anuncia para octubre el lanzamiento del álbum “Danse Macabre”

“La idea nació de un concierto que ofrecimos en Las Vegas el 31 de octubre de 2022”, explicó el tecladista Nick Rhodes en un comunicado de prensa.

“Habíamos decidido aprovechar el momento para crear un evento único y especial… la tentación de utilizar gloriosas imágenes góticas con una banda sonora oscura de horror y humor era simplemente irresistible”.

El LP de 13 canciones ya está disponible para reservar en una variedad de formatos. El álbum incluirá una actualización del lado B y favorito de los fans “Secret Oktober”, compartido junto con el anuncio del lanzamiento.

“Espero que emprendas un viaje con nosotros a través del lado más oscuro de nuestras inspiraciones hasta dónde nos encontramos en 2023”, agregó el baterista Roger Taylor. “Tal vez te irás con una comprensión más profunda de cómo llegó Duran Duran a este momento”.

Las leyendas de la new wave anticiparon el lanzamiento a principios de este año, diciéndoles a los fans que “contaría con familiares y amigos de Duran Duran, viejos y nuevos”, incluido el exguitarrista Andy Taylor, quien ha estado luchando contra el cáncer de próstata en etapa 4.

Otros invitados incluyen a Nile Rodgers, productor y socio habitual de Duran Duran, Victoria De Angelis de Maneskin y el exreemplazo de Taylor, Warren Cuccurullo. El guitarrista se unió a la banda en 1986 y participó en la siguiente ola de popularidad que llegó con el éxito de 1992 “Ordinary World”. Permaneció en el grupo hasta 2001.

“Danse Macabre” presentará tres canciones originales, versiones de temas de Talking Heads, los Rolling Stones, The Specials y Billie Eilish, y nuevas versiones de algunos temas poco conocidos de su pasado.

Estas son las canciones de “Danse Macabre”

“Nightboat” (originalmente en el álbum “Duran Duran”)

“Black Moonlight” (nueva canción original)

“Love Voodoo” (originalmente en “The Wedding Album”)

“Bury a Friend” (Billie Eilish)

“Supernature” (Cerrone)

“Danse Macabre” (nueva canción original)

“Secret Oktober” (originalmente en el lado B de “Union of the Snake”)

“Ghost Town” (The Specials)

“Paint It Black” (The Rolling Stones)

“Super Lonely Freak” (combina “Lonely in Your Nightmare” de Duran Duran y Super Freak” de Rick James)

“Spellbound” (Siouxsie and the Banshees)

“Psycho Killer” (Talking Heads)

“Confession in the Afterlife” (nueva canción original)