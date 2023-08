Raúl Jalil lo negó pero Alberto Fernández aseguró que Catamarca dará los $60 mil

El presidente Alberto Fernández estuvo hoy en Tinogasta para inaugurar la repavimentación de la ruta provincial Nº 3 que une nuestra ciudad con la provincia de La Rioja. Dicha obra fue realizada con fondos nacionales, a través del trabajo de Vialidad Provincial y el Ministerio de Infraestructura y Obras Civiles.

En la oportunidad el presidente Alberto Fernández le pidió a los gobernadores y empresarios que paguen el bono de $60.000 dispuesto por el ministro de Economía y candidato, Sergio Massa.

"Me llama mucho la atención que Catamarca y La Rioja puedan (dar la suma fija a trabajadores anunciada por Massa) y la ciudad más opulenta no" dijo Alberto en medio de su discurso, pese a que el Gobernador provincial, afirmó que no se dará dicho aumento.

Además, Fernández apuntó contra los empresarios: "Se llenaron de plata en los dos últimos años en que la Argentina creció 16 por ciento, que se llenaron de plata en los años de pandemia. Ha llegado la hora de distribuir. Así que si no se quejen cuando el gobierno les dice que tienen que darle una suma a sus trabajadores".

A todo esto ayer en declaraciones radiales, el Gobernador Raúl Jalil afirmó: "Nosotros tenemos paritarias, ya hemos dados bonos, nos vamos a juntar con los gremios la semana que viene. En ese sentido, siempre pensamos que el diálogo es el camino, para resolver los problemas”.

"Ya estamos pagando el bono" finalizó Jalil.