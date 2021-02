Cómo se enteró Alberto Fernández de la muerte del ex presidente Carlos Menem

Esta mañana Alberto Fernández estaba descansando en la Quinta de Olivos, junto a su pareja Fabiola Yañez, cuando Zulemita Menem, la hija del ex Jefe de Estado, le avisó que el ex presidente había fallecido después de estar dos meses internado en el Sanatorio Los Arcos.

Poco después de enterarse de la noticia decidió decretar tres días de duelo nacional, a partir de hoy, y le pidió a sus funcionarios que queden a disposición de la familia de ex mandatario para organizar su velorio.

En el Gobierno aún esperan coordinar con los hijos del ex mandatario y con su ex esposa Zulema Yoma, cómo será el velorio. Según dispone el protocolo, los ex Jefe de Estado deben ser velados en el Congreso de la Nación.

Una vez conocida la noticia, el mandatario expresó en sus redes sociales su “profundo pesar” por la muerte del ex presidente y destacó: “Siempre elegido en democracia, fue gobernador de La Rioja, Presidente de la Nación y Senador Nacional. En dictadura fue perseguido y encarcelado. Vaya todo mi cariño a Zulema, a Zulemita y a todos los que hoy lo lloran”.

Fernández venía siguiendo el estado de salud de Menem a través de su familia. Lo había llamado en los últimos días del 2020 durante un partido de River, club del que el ex presidente era hincha. Fue la última vez que intercambió algunas palabras con él.

A partir de ese momento, y durante el primer mes de este año, Menem sufrió un progresivo deterioro de su salud. El Presidente estaba al tanto de esa involución porque Zulemita lo actualizaba sobre la situación. Finalmente, hoy lo llamó para confirmarle el fallecimiento en las primeras horas de domingo.

En el Gobierno tienen un busto de Menem que está terminado y que iban a poner en el salón donde están los bustos de los ex presidentes. Sin embargo, Fernández acordó con Zulemita esperar una posible evolución del ex presidente para poner inaugurarlo con él en la Casa Rosada.