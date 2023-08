“Paulón tuvo muchas equivocaciones y sería bueno que lo reconozca y no engañar a la gente”

Tras la polémica desatada a raiz de la abrupta determinación del gobierno de la provincia de frenar los inicios de obra en el complejo Termal de esa localidad, la intendenta Roxana Paulón salio a descartó cualquier tipo de “diferencias” con el gobierno de Jalil, "hay que entenderse que estamos en épocas de elecciones y pasan ciertas cosas”, señalo la jefa comunal en declaraciones a Radio Ancasti de la capital de la provincia.

La respuesta no tardo el llegar y fue la concejal de la oposición Sonia Díaz quien cruzó a Paulón; “Ella dice que es político el conflicto, que es la oposición, nosotros no somos oposición con el propósito de poner malestar en el gobierno que ella tiene, sino de hacer las cosas bien, de transparentar, porque muchas equivocaciones tuvo y sería bueno que lo reconozca y no engañar a la gente”, disparó Díaz.

La legisladora adelantó que se hará un proyecto en el cual se le pedira a Paulón que convoque a una segunda audiencia pública, "no vamos a dejar que se toque el Complejo Termal sin que el pueblo decida qué es lo que quiere”, sostuvo.

“No estamos de acuerdo en que se modernice, el Complejo Termal debe mantener la esencia. Porque quieren aumentar ocho piletones más, ¿pero se hizo un estudio de la temperatura del agua, si se va a conservar? Se hablaba en la primera audiencia de dinamitar el cerro, ¿hay un estudio ambiental?”, se preguntó Díaz.

En otro tramo de la entrevista realizada por una radio de la capital, la concejal de JxC se preguntó; “Paulón dice hoy que las Termas no estaban a nombre del municipio, que estaban enajenadas y que hicieron el proceso de expropiación. ¿En qué condiciones está? No saben decir, no saben mostrar la documentación”. Agregó que por esta situación es que no se pudo avanzar con la concesión del bar-comedor del complejo.

“Como fiambalenses nos gustaría saber primero en qué pasos va la expropiación del Complejo Termal, si pertenece a la Provincia, si ya está a nombre del municipio”, en este sentido Díaz dijo que le resulta extraño la inversión destinada por el gobierno de la Provincia. “Nos llama la atención que el Gobierno provincial de mucha plata para la refacción del complejo termal, sinceramente yo desconfío”.

“Hay información falsa por parte del ejecutivo, quiere quedar bien pero los fiambalenses conocemos cuál es la realidad”, declaró, insistiendo que desde el Concejo Deliberante exigirán la segunda audiencia pública.