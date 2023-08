Roxana Paulón, intendenta de Fiambalá, descartó cualquier tipo de “diferencias” con el gobierno de la provincia a raíz de la postura de estsos en frenas el inicio de los trabajos de puesta en valor del Complejo Termal.

“Creo que hay que entenderse que estamos en épocas de elecciones y pasan ciertas cosas”, señalo la jefa comunal en declaraciones a Radio Ancasti de la capital de la provincia. Además, Paulón dijo que le pidió al ministro de Infraestructura y Obras Civiles Eduardo Niederle parar la obra para cumplir con el paso previsto, que era mostrar el proyecto ejecutivo ante la sociedad fiambalense.

La funcionaria recordó que durante la audiencia pública de la presentación del proyecto “por un problema técnico” los vecinos y vecinas no habían podido conocer por completo en qué consistía la obra, por lo que quedaron en tener otra audiencia.

“Ellos han pedido algunos cambios, querían verla cuando le proyecto ejecutivo estuviera listo para que recién empiece, y un día nos desayunamos con un cartel en Termas que la obra ya se iniciaba y la verdad que no había podido hablar con el ministro Niederle. Entonces, me pareció que no era el momento, que la sociedad tenía que ver el proyecto, como habíamos quedado. Porque sé cómo la gente de Fiambalá ama las termas y es un tema muy sensible”, declaró Paulón.

En relación al "famoso cartel", explico que lo hizo sacar; "No nos habían comunicado que la obra iba a empezar, más allá de que se la viene anunciando hace mucho. Se había generado mucha expectativa y la gente quedó esperando el proyecto ejecutivo, ver el proyecto definitivo, terminado, para poder opinar”, finalizó.