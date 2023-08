Roger Waters presentó su nueva versión de “Time” de Pink Floyd

Roger Waters se está preparando para lanzar una versión recién grabada de “The Dark Side Of The Moon”, el mítico álbum de Pink Floyd. La versión de Waters, oficialmente denominada “The Dark Side Of The Moon Redux”, llegará el 6 de octubre. Antes de su lanzamiento, Waters compartió su regrabación de “Time”.

Al igual que en su versión de “Money”, Waters ralentiza y reduce la instrumentación psicodélica de “Time” para poner un mayor énfasis en su voz.

“The Dark Side Of The Moon Redux” fue producido por Waters junto con Gus Seyffert y cuenta con una banda de estudio formada por Seyffert, Joey Waronker, Jonathan Wilson, Johnny Shepherd y Jon Carin. En particular, los otros miembros supervivientes de Pink Floyd que ayudaron a crear el álbum original, incluidos David Gilmour y Nick Mason, no aparecen en las grabaciones.

“El ‘Dark Side of the Moon’ original se siente de alguna manera como el lamento de un anciano sobre la condición humana”, señaló. “Pero Dave, Rick (Wright), Nick y yo éramos muy jóvenes cuando lo hicimos, y cuando mirás el mundo que nos rodea, claramente el mensaje no se ha quedado. Es por eso que comencé a considerar lo que la sabiduría de un hombre de 80 años podría aportar a una versión reimaginada”.

Posicionando la nueva toma como un “tributo al trabajo original, pero también para volver a abordar el mensaje político y emocional de todo el álbum”, en una entrevista en febrero con el periódico The Telegraph recordó que hubo un poco de “risitas y gritos de ‘estás completamente loco’ entre sus colaboradores antes de meterse de lleno en el emprendimiento”.

“Yo escribí ‘The Dark Side of the Moon’. ¡Vamos a deshacernos de toda esta basura de ‘nosotros’!’, declaró Waters. “Por supuesto, éramos una banda, éramos cuatro, todos contribuimos, pero es mi proyecto y yo lo escribí. Así que… ¡blah!”.

Un mes después, Waters fue más sincero con respecto al proyecto. “No es un reemplazo del original, que, obviamente, es insustituible”, explicó en Facebook. “Pero es una manera para que el hombre de 79 años mire hacia atrás a través de los 50 años intermedios a los ojos del chico de 29 años y diga, para citar un poema mío sobre mi padre: ‘Hicimos lo mejor que pudimos, mantuvimos su confianza, nuestro padre habría estado orgulloso de nosotros’. Y también es una forma de honrar una grabación de la que Nick, Rick, Dave y yo tenemos todo el derecho de estar muy orgullosos”.

Mason, por su parte, quedó impresionado con la nueva versión de Waters de “The Dark Side of the Moon”. Al baterista se le envió una copia del álbum reinventado y le gustó lo que escuchó. “Le escribí (a Waters) y le dije: ‘¡Es absolutamente brillante!’ Lo fue y lo es”, admitió Mason. “No es un spoiler para el original en absoluto, es algo interesante que se agrega a esa cosa”.

La edición en vinilo de “The Dark Side of the Moon Redux” concluirá con una composición original de 13 minutos inspirada en el proceso de grabación de “Dark Side”.