Ringo Starr anunció nuevo EP y fecha para su próximo single

De forma similar a Paul McCartney, el ex baterista de The Beatles, Ringo Starr, continúa activo en el mundo de la música. Ahora, el músico anunció que un nuevo EP viene en camino, sus primeros detalles y la fecha de su siguiente single.

Recientemente Starr se había reunido con McCartney en una colaboración inédita con Dolly Parton para el álbum de covers de la cantante, donde reversionaron 'Let It Be'.

'Rewind Forward'

'Rewind Forward' es el nombre del que viene a ser el cuarto EP de la carrera en solitario de Ringo Starr. La producción se suma a su extensa carrera solista, que ya acumula 20 álbumes de estudio, 11 discos en vivo y 6 álbumes recopilatorios.

Junto con el anuncio del nuevo EP, Starr reveló que ya se encuentra disponible para preventa y que su lanzamiento será a través de plataformas digitales, cassette, CD y vinilos de 10 pulgadas.

Además, 'Rewind Forward' contará con 4 canciones: 'Shadows On The Wall'; 'Feeling The Sunlight'; 'Rewind Forward' y 'Miss Jean'.

La fecha del single

El anuncio también llevó aparejada la fecha de salida de una de las canciones. Específicamente, se trata del tema que le da el título a la producción, 'Rewind Forward'.

Esta canción, según el mismo Ringo Starr, estará disponible desde este viernes 25 de agosto. El single 'Rewind Forward', por su parte, se convertirá con su salida en el single número 47 del músico multiinstrumentista en solitario.

Actualmente, Starr prepara su próximo tour de 2023 de 'Ringo Starr & His All-Starr Band', grupo con el que por septiembre y octubre recorrerá Estados Unidos como parte de su gira de otoño.