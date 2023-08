Juegos Culturales Evita 2023: Tinogasta ya cuenta con sus representantes

La Escuela provincia de Entre Rios N°224 de la ciudad de Fiambala fue sede de la final departamental de los Juegos Culturales Evita 2023.

Los chicos mostraron su talento en las distintas disciplinas artísticas de; canto, poesía, fotografía, pintura, dibujo, vídeo minuto, canto solista, danza (pareja-individual), teatro, conjunto musical, historieta, que contemplan los juegos.

Desde la organización dió a conocer los clasificados del certamen, que participaran de la instancia provincial a realizarse el sábado 26 de Agosto, en el predio ferial de Catamarca.

Los ganadores

1- Berenice Córdoba - Fotografía - Sub 15

2- Victoria Quiroga - Pintura - Sub 15

3- Lara Farías Roger - Video Minuto - Sub 15

4- Candela Varas - Fotografía - Sub 18

5- Ana Lucia Cabrera - Poesía - Sub 18

6- Salma Gordillo - Canto Solista - Sub 18

7- Rocío Alderete - Danza Pareja - Sub 18

8- Julio Centeno

9- Juan M. Quiroga - Fotografía - PCD

10- María M. Chanampa - Danza Individual - Categoría Única

11- Yazmín Rementería - Teatro Unipersonal - Categoría Única