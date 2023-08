Tras la devaluación el pan francés costará $950 el kilo y el pan con grasa $1200

Uno de los rubros con mayor preocupación por aumento de precios es el pan, ya que panaderos indicaron que por motivo de la suba del dólar y su impacto en la cadena de precios, analizan implementar un nuevo incremento en el valor de sus productos de panificación, llevando el precio del pan francés a $950 por kilo y el pan con grasa a $1200. Desde el sector no conocen si trepará a ese precio o uno mayor, pero adelantaron que desde el lunes modificarán los precios.

“Lamentablemente con estas novedades, nos hemos visto en la obligación de volver a aumentar los precios, son insostenibles, porque el incremento de todas las materias primas, yo siempre lo explico, la harina es un commodity, se maneja a valor dólar, así que cuando el precio del dólar aumenta, en realidad no es que aumente el dólar, sino que se evalúa el precio, porque cada vez la moneda vale menos, es imposible que no suba la harina y aparte, sí o sí hay que elevar los salarios porque no podemos dejar a la gente que trabaja con nosotros atrasada con ese tema, es importante que las panaderías puedan seguir manteniendo el negocio entre lo que se puede”, detalló Juan Boo, empresario del sector panadero.

Con respecto a los valores de referencia, dijo creer que el precio sugerido está entre $700 y $800 y calculo que se irá entre 850 y 950. Estoy hablando en tono particular, estoy desconectado del Centro de Panaderos hace un tiempo y no tengo esa referencia. Pero probablemente a partir del lunes en mi caso, todo va a aumentar, es decir, uno tiene como referencia el precio del pan francés, pero cuando aumenta el francés es porque subieron todos los costos de la panadería: harina, agua y aditivos, sal, aceite, todo el resto de lo que son margarinas, grasas, azúcar, todo aumenta más o menos en la misma proporción”, resaltó.

Agregó que los precios son determinados por la calidad de la materia prima que requiera, a mejor calidad, mayor es el precio.

“Todo depende de la calidad de la materia prima que uno usa, porque hay grasas refinadas y grasas no tan refinadas, cuanto mejor es la calidad de la materia prima que uno emplea, más caro es hacer el pan. O sea, estamos hablando de $1200 por kilo de pan con grasa”, resaltó Boo.