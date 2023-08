Hay personas que prefieren dejar su basura en la puerta de su propio vecino

"Esto pasa desde hace un tiempo en calle Dr. Antonio del Pino esquina Dr. Alberto Ruchelli, a dos cuadras del edificio municipal", se queja una vecina del Barrio Orella en las redes sociales. Pero esta unas de la tantas esquinas donde los mismos vecinos eligen una esquina para arrojar escombros, ramas, cenizas, pañales, cartones, etc, en el mismìsimo ingreso al domicilio del frente.

"Estamos cansados/as de que se la haya tomado como basurero, apelamos a la conciencia ecológica, ambiental, al respeto entre vecinos/as. Al principio fueron ramas, desde hace unos meses también residuos", agrega la vecina en su publicación.

"Es un problema cronico con el que debemos lidiar todos los días", le dijo a VOCES ESCRITAS, Alejandro Miranda del área de Servicios Públicos del municipio de Tinogasta en Noviembre del año pasado. El funcionario agrego; "hay esquina donde levantamos la basura y a las dos horas regresamos y ya volvemos a tener una montaña de basura, es increible".

La acumulación de basura es un problema grave y no sólo constituyen lugares que contribuyen a la proliferación de ratas, insectos y otros transmisores de enfermedades sino también a la contaminación.

La comuna dispone de un cronograma de limpieza a pesar de los obsoletos medios de recolección con los que cuenta. Sin embargo son los vecinos los que arrojan basura durante todo el año en sitios no permitidos.

"De no cesar esta actitud irrespetuosa y carente de responsabilidad ambiental expondremos, mediante imágenes, a las personas que consideran este espacio, esquina de nuestro hogar, un basurero. No queremos llegar a esto, nos obligan", expresa la vecina.

Volviendo a las declaraciones de Miranda, el funcionario explico que el servicio de limpieza se realiza todas las noches por las diferentes calles del centro y barrios; "El personal realiza el barrido de calles y se van dejando pequeños montículos que luego el camión más pequeño de nuestra área hace el recorrido y los levanta. En la mayoría de los casos son pequeños montículos de tierra y por lo tanto la ciudad debería amanecer totalmente limpia, pero ocurre que en muchos sectores de la ciudad algunos vecinos con una total falta de respeto para con otros vecinos, terminan formando una montaña de basura con ramas, escombros, tierra, ceniza , etc, realizando un acto que no esta permitido, esto es algo que se debería saber muy bien, no está permitido usar las esquinas -el frente de una vivienda en este caso- para formar un basural a cielo abierto", sostuvo Miranda.

El secretario de servicios públicos reconoció que cada vez más intervienen en estos tipos de basurales; "a los basurales de la vera de las rutas en cercanías a la ciudad, ahora le debemos sumar los basurales en pleno micro centro de Tinogasta, el crecimiento es cada vez mayor".

Pero no todos los vecinos tienen estas prácticas desaprensivas, por lo que muchos solicitan que se realicen los controles para determinar quiénes son lo que arrojan la basura y si es necesario se les realice la infracción correspondiente; "Los vecinos responsables de estas inconductas deberían tener un poco de respeto por su pares, no es agradable arrojarle basura en el frente de la casa de tu propio vecino", concluyó.