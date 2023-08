Manzi: "Un gran número de gente avaló la política de Raúl Jalil"

“Es una evaluación que todavía nos va a llevar un tiempo analizarla. Los números no fueron los que nosotros pensábamos”, reconoció Rubén Manzi, que perdió las PASO frente a Flavio Fama. “Yo siento que trabajamos bien, recorrimos la provincia, escuchamos a la gente, elaboramos propuestas. Pero evidentemente el electorado, y a eso hay que respetarlo en cualquier proceso democrático, decidió otra cosa”, sostuvo el diputado nacional.

Manzi analizó que “por un lado, hubo un gran número de gente que avaló la política de Raúl Jalil, y por otro lado hubo un número muy importante de gente, lo que no nos deja de asombrar, que optó por protestar o por buscar una fórmula nueva, una salida nueva a través del voto a Milei”, que a nivel nacional sacó una cantidad impensada de votos.

Agregó que “en números gruesos, Juntos por el Cambio tiene alrededor de un 25% de votos” y que personalmente reconoció la victoria de Fama, actual senador nacional.

“Creo que Juntos por el Cambio es una alternativa política que va a continuar trabajando y estar del lado de lo que pensamos que es la construcción de una salida republicana, que tenga que ver con una actitud de equilibrio frente a los extremos. Analizamos una Argentina que se va de un extremo a otro, pero la gente es la que decide, el sistema democrático no es así”, expuso, agregando que “tenemos que aceptar que nuestros números no han sido buenos, el oficialismo ha tenido buenos números y que hay este fenómeno nuevo que sintetiza, todavía no sabemos bien qué propuesta política, y que vamos a ver cómo se desarrolla y como continúa a lo largo de estas semanas”.

Fuente: El ancasti