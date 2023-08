En la apertura de los comicios, esta mañana en la localidad de El Puesto se conoció el lamentable hecho de que un fiscal general en representación de Ernesto Andrada, quien también es actual concejal del oficialismo, Daniel Arias, agredió al fiscal general, también del oficialismo pero en representación de Julio Ayame, Claudio Espinoza.

"Solo reclame sobre la ubicación de los votos, platee que los votos de mi lista estén cercanos a los del sector de Andrada, por un tema de practicidad para el votante, ante esto, es cuando la fiscal de mesa de su lado, Edith Leviñanco, también se sobre exalta y empieza a decir que ´no, no hay manera de que pudiéramos juntarlos´", relato Espinoza en declaraciones radiales.

"Ahí es cuando también interviene el actual concejal Daniel Arias, con poder de fiscal general, quien de manera violenta me agarra del cuello, e intenta golpearme con su puño cerrado, frente a la presencia de los demás fiscales de las otras listas. En ese momento es que llaman a las autoridades y se presenta gendarmería, deteniendo los comicios en toda la escuela, e invitándome a realizar la denuncia correspondiente el día lunes", continuó su relato.

"No puede pasar esta situación, no podemos llegar a este extremo de violencia, más aun de un funcionario elegido por el pueblo, me pregunta adonde quedan los codigos de respeto. Fue es una actiud antidemocratica que empaña el acto civico que se desarrolló en íneas generales con total normalidad", agrego el contador.

A todo esto el fiscal general de Unión por la Patria adelantó que "El día de mañana realizare la denuncia pertinente en la Juzgado local".