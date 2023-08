Aníbal Fernández se desvinculó del crimen de Morena Domínguez

Aníbal Fernández, ministro de Seguridad Nacional, habló sobre el crimen de Morena Domínguez, la nena de 11 años que falleció ayer en Lanús tras ser atacada por motochorros para robarle el celular: "No tengo por qué meterme", expresó el funcionario. Además, culpó al Gobierno de Mauricio Macri y se desvinculó de la tragedia atribuida porque "no es un partido de fútbol para comentar, no tengo jurisdicción”.

"No es la pobreza la que genera situaciones de este tipo", agregó el funcionario y echó culpas al Gobierno de Mauricio Macri: "La catástrofe de 2015 a 2019 nos hizo retroceder mucho”, confesó. Al mismo tiempo, comentó que los gobiernos kirchneristas lidiaron mucho con los temas de inseguridad.

Además, afirmó que es responsable de "la seguridad de determinados aspectos federales" y que por ello no tiene jurisdicción para hablar sobre el crimen de Morena, que falleció por los graves golpes que sufrió por parte de los motochorros en la mañana de ayer. Fernández cree que la clase política tiene una responsabilidad limitada con respecto a los hechos de inseguridad, y que "hace mucho hay que darle soluciones a esto".

Morena Domínguez fue asesinada por motochorros cuando la asaltaron camino al colegio, tenía 11 años, iba a sexto grado de la primaria y vivía a seis cuadras de la Escuela Almafuerte N° 60, situada en la calle Molinedo al 3500, de la localidad de Villa Diamante, a la que asistía.

El hecho ocurrió antes de las 7.30 de la mañana de ayer, cuando la nena fue asaltada por los individuos antes de llegar al colegio. Varios vecinos de Lanús se concentraron para pedir justicia por el crimen, mientras que otros comenzaron a atacar a la policía desvirtuando la situación pacífica que había, en donde se estaba reclamando sin agresión.

Hasta el momento, hay dos detenidos por el asesinato, Miguel y Darío Madariaga. Uno de ellos estuvo preso siete meses en un penal federal y tenía vigente una orden de captura, según fuentes policiales y judiciales.