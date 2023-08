Crimen de Morena: Silencio absoluto del Gobierno de Alberto Fernández

En las horas posteriores al asesinato de Morena Domínguez, la nena de 11 años que murió en Lanús tras ser arrojada al piso en un violento robo perpetrado por motochorros, desde Casa Rosada no se pronunciaron acerca de lo sucedido y se limitaron a precisar que "no sirve hablar para no decir nada".

Así lo indicó a la agencia Noticias Argentinas una importante fuente con despacho en la Casa de Gobierno, en medio del "prudente silencio" del presidente Alberto Fernández, tal como lo señaló un funcionario nacional.

"La situación es muy delicada, no se puede hablar con liviandad. Hay una nena que perdió la vida", expresaron desde Balcarce 50 respecto del silencio generalizado por el asesinato de Morena.

La única expresión oficial que se conoció hasta el momento fue la del precandidato presidencial y ministro de Economía, Sergio Massa, quien desde la ciudad balnearia de Mar del Plata afirmó que el caso es la "clara muestra de que hay que poner el acento en la lucha contra la inseguridad y consolidar un programa que permita trabajar en prevención en todas las ciudades".

"La mejor forma de atacar semejante problema es con prevención", sentenció Massa y precisó que se decidió suspender el cierre de campaña que tenía previsto para este jueves en "solidaridad" con la familia de la niña.

Más allá del pronunciamiento de Sergio Massa, el resto de los integrantes del Gabinete nacional y el jefe de Estado evitaron realizar declaraciones públicas.