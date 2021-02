Salón de la Fama del Rock: Jay-Z, Foo Fighters, Tina Turner y Iron Maiden, entre los nominados

Jay-Z, Foo Fighters, Tina Turner y Iron Maiden figuran este año entre los nominados al Salón de la Fama del Rock and Roll, una lista fuertemente femenina de 16 artistas que incluyen por primera vez a The Go-Go’s, Mary J. Blige y Dionne Warwick.

Se trata de un selecto club que cuenta con nombres más representativos de la música, y al que sólo se puede ingresar una vez transcurridos 25 años desde la publicación de un primer trabajo.

Jay-Z y Foo Fighters están entre aquellos que pueden participar por primera vez, mientras que entre los primeros que recibieron su primera candidatura están Blige, The Go-Go’s, Iron Maiden, Warwick y el pionero del afrobeat Fela Kuti.

Varios candidatos buscan por segunda vez un lugar en el salón. Tina Turner sería incorporada por segunda ocasión, pues ya lo fue como parte de Ike & Tina en 1991. La nominada Carole King ya entró como compositora y esta vez lo haría como intérprete. El cantante de Foo Fighters, Dave Grohl, también es miembro ya como parte de Nirvana.

De ser elegidas, King y Turner serían la segunda y tercera artista femenina en ser doblemente incorporadas, tras la elección en 2019 de Stevie Nicks, quien ya era miembro del respetado Salón de la Fama del Rock con Fleetwood Mac.

“Refleja la diversidad y profundidad de los artistas y la música que el Salón de la Fama del Rock & Roll celebra’', contó John Sykes, presidente de la fundación, a través de en un comunicado emitido en las últimas horas.

“Estos nominados tuvieron un impacto indeleble en el panorama sónico del mundo e influenciado a incontables artistas’', agregó en el mensaje.

Otros nominados este año son Kate Bush, Devo, Chaka Khan, LL Cool J, New York Dolls, Rage Against the Machine y Todd Rundgren. LL Cool J recibió su sexta postulación y Chaka Khan su tercera como solista. Los homenajeados del 2021 se anunciarán en mayo.

Los últimos en formar parte del Salón de la Fama del Rock

Un evento muy esperado por la industria musical y los fans. El año pasado ingresaron al selecto grupo: Whitney Houston, the Notorious B.I.G., Nine Inch Nails, Depeche Mode, T. Rex y The Doobie Brothers y quedaron afuera Soundgarden, Motörhead, Dave Matthews Band, MC5, Kraftwerk, Thin Lizzy, Pat Benatar, Rufus with Chaka Khan, Todd Rundgren y Judas Priest.

La edición 35º de la gala anual del Salón de la Fama del Rock se celebró por primera vez de forma online y sin los grandes conciertos tradicionales. Sin embargo, la organización contó con imágenes de archivo y videollamadas a algunos de los artistas que ingresaron este año, entre los que se encuentran también Nine Inch Nails y The Doobie Brothers.

La aparición virtual de Depeche Mode fue una de las más celebradas del evento. El grupo se comunicó por videollamada desde sus hogares y el vocalista Dave Gahan expresó: “La música nos salvó de muchas maneras. Me sentí normal, me sentí parte de algo importante y eso es lo que hace la música por nosotros, y es lo que Depeche Mode ha hecho por mucha gente. La música une a la gente y Dios sabe que hoy lo necesitamos más que nunca”.

El reconocimiento a Whitney Houston fue uno de los momentos más emotivos de la gala. El Salón otorga una mención especial por año a aquellos artistas de todo tipo de género que contribuyeron a la música de su época. Es por eso que en esta nueva ceremonia, Whitney fue recordada y representada por su madre Cissy Houston.