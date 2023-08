El delantero uruguayo Edinson Cavani fue presentado, ante los socios, como nuevo jugador de Boca Juniors en el Estadio La Bombonera junto a Jorge Amor Ameal, presidente del club, y a Marcelo Delgado, integrante del Consejo de Fútbol.

En primer lugar, el atacante de 36 años pasó por la sala de conferencia de prensa de La Bombonera para dialogar con la prensa. El oriundo de Salto estuvo acompañado por Jorge Amor Ameal, presidente del club, y a Marcelo “Chelo” Delgado, integrante del Consejo de Fútbol.

“Estamos todos muy felices, la familia esta contenta con la decisión de venir acá. El cariño de la gente me lo ha demostrado y me lo viene demostrando hace un tiempo largo ya cuando empezó todo esto de poder venir hace un par de años atrás. La verdad que estoy feliz, contentos y esperemos que podamos hacer y recorrer un camino durante un tiempo y vivir lindas emociones” fueron las primeras palabras del ex Valencia.

Luego, fue interrumpido por el presidente de la institución para reconocer la gestión de Juan Román Riquelme para concretar la llegada del charrúa al “Xeneize”. Siguiendo con el reconocimiento al vicepresidente, el delantero declaró: “Las charlas ya se habían hecho un poco amistosas porque teníamos una linda relación, hablamos de varias cosas y yo creo que las cosas se dan, muchas veces, cuando se tienen que dar. Por diferentes motivos, uno a veces toma ciertas decisiones y, llegado el momento como hoy, se tomó la decisión de venir acá. Habian muchas cosas que reunian lo que era el deseo de poder volver”.

“¿Por qué hoy? porque yo creo que tenia ganas de volver cerca de casa y yo creo que no hay país que sea más parecido al nuestro que sea Argentina y no creo que haya club como Boca para venir a seguir los últimos pasos de lo que pueda ser mi carrera” agregó el jugador formado en Danubio.

El campeón de América con Uruguay en 2011 vuelve al futbol sudamericano tras 17 años en el extranjero y explicó que significa este paso por Boca en su vuelta a Latinoamérica: “Significa una responsabilidad muy grande porque, como siempre la he tenido en mi carrera, estoy hoy en los últimos años de mi carrera y es una responsabilidad muy grande ponerme esta camiseta entonces eso es lo que me da la motivación para seguir en el futbol porque vivo de las emociones, vivo de los desafíos y vivo de lo que es esa adrenalina que uno siente al salir a la cancha. Esa responsabilidad me llenaba las ganas de poder venir y dar lo mejor que tenga para dar aca en los últimos años de mi carrera”.

“Las palabras de Román siempre fueron las mismas y, a medida que va pasando el tiempo las palabras siguen siendo las mismas, te demuestra la confianza que tienen en vos, en querer que formes parte del club. Eso te motiva y te empuja a decidirte de una vez” añadió Cavani.

Quién supo ser delantero del Paris Saint Germain de Francia recordó un encuentro que tuvo con el mitico entrenador boquense, Carlos Bianchi, que también fue ídolo en el PSG: “Tuvimos un encuentro, una entrevista que hicimos en el Parque de los Principes y se me dio por preguntarle lo que era el mundo Boca, que había sentido al estar aca. Me dio una respuesta ‘diplomática’ y me explico que son cosas diferentes su pasado por Vélez, su pasado por acá. Nunca me dejo claro lo que era pero si que era una experiencia increíble”.

“Las ganas van a ser siempre las mismas, no tengo 25 años pero tengo 36 y muchos kilómetros recorridos y eso muchas veces cuenta en lo que es un futbolista. Lo que estoy seguro que voy a hacer es prepararme, entrenar cada día a día al ciento por cien como hice toda mi carrera para, cuando me toqué salir a la cancha, defender esta camiseta como si fuese hincha de toda la vida como hice en los lugares donde me toco estar. Es un poco mi filosofía de vida, darlo todo lo daré desde el primer momento al último. Las cosas se irán viendo cuando empiece a rodar la pelota” declaró el uruguayo en base al futbolista con el que se va a encontrar el hincha “Xeneize”.

Por último, el cuatro veces mundialista con la “Celeste” se refirió a la posibilidad de que esté presente en la vuelta de los octavos de final de la Copa CONMEBOL Libertadores ante Nacional de Montevideo, club del cual es fanático: “No sé. Tendría que reunirme con el cuerpo técnico y se tomará la mejor decisión que tenga que tomar para lo que viene. Estas son las primeras horas mías en Buenos Aires, en esta casa así que de a poco empezaré a juntarme y conversar con toda la gente del club”.

Tras la conferencia de prensa, el jugador posó para las cámaras con la camiseta número 10 azul y oro. Desde allí, el de Salto se fue directamente al vestuario para vestirse, por primera vez, como jugador de Boca y salir al campo de juego de La Bombonera donde lo esperaba una multitud "Xeneize" que coreaba el nombre del delantero y le exigió la Copa Libertadores.