El papa Francisco reflexionó sobre el país: “El problema somos los argentinos”

El papa Francisco volvió a hablar sobre Argentina enfocándose en la difícil situación económica y social que atraviesa el país. Las declaraciones del sumo pontífice se difundieron a través del ‘Popecast’, el podcast realizado por el Vaticano, y aseguró que “el problema somos nosotros”.

“El problema de Argentina somos nosotros, que muchas veces no tenemos fuerzas para seguir adelante, en ser constantes, en seguir adelante, y cuando algo sale mal cambiamos y a veces creemos que con tres pasos se acaba todo, pero falta todo un camino”, declaró el santo padre en una charla con jóvenes.

“Yo te entiendo cuando hablas de la lucha diaria por tener un país mejor, pero tenemos un país muy bonito, muy bonito”, explicó Francisco a una jóven presente en el podcast.

El papa utilizó a la selección argentina de fútbol para explicar el comportamiento de la sociedad argentina. “Mirá el último mundial, los partidos contra Holanda y contra Francia. Con Holanda al inicio, el primer tiempo, era 2 a 0, bellísimo. Pero ¿qué dijeron los argentinos? ‘Ya ganamos’, y al final ganaron por un penal”, ejemplificó.

Y continuó: “Con Francia, 3 a 1. ‘Ya ganamos’. Pero faltaba el segundo tiempo, y al final ganaron por un penal”.

Tras este análisis, el papa Francisco reflexionó sobre el país: “Creemos que la cosa termina porque nos cansamos en el camino y nos frenamos a mitad. Adelante, siempre hay que mirar el final del camino”.

Finalmente, el sumo pontífice contó la historia de dos ángeles que se quejaron con Dios porque le había dado mucha riqueza a Argentina. “Le dijeron 'tú, padre eterno, sos injusto, porque a todos nosotros nos has dado una cosa de riqueza, ya sea el campo, las vacas, la minería, o la pesca. Pero a los argentinos les has dado todo. Porque la Argentina es rica en pesca, en minerales'. Y el eterno padre dicen que respondió: 'Me di cuenta de eso y para balancear les di los argentinos'”, narró.