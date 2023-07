Google lanzará una herramienta de inteligencia artificial para producir noticias

Google presentó en Estados Unidos una nueva herramienta de inteligencia artificial que ha generado controversia. Se trata de una tecnología capaz de escribir artículos periodísticos, por lo que profesionales de ese rubro podrían quedarse sin empleo en el mediano plazo. Sin embargo, paradójicamente, la novedad ha sido recibida con los brazos abiertos, incluso por los mismos redactores de noticias.

Génesis, la inteligencia artificial capaz de producir noticias

Génesis es el nombre de esta herramienta catalogada como la “mano derecha” que tendrán periodistas al momento de redactar sus artículos informativos. De la presentación de dicha inteligencia artificial (que todavía no tiene fecha de lanzamiento) participaron, entre otros, The New York Times, Washington Post y Wall Street Journal.

De acuerdo a lo que detallaron los mencionados medios de comunicación norteamericanos, Génesis podría generar noticias a partir de un conjunto de datos. Escribiría títulos y artículos completos en diferentes estilos. Mientras que Jennifer Crider, vocera de Google, detalló que estas nuevas herramientas de inteligencia artificial jamás reemplazarán el trabajo de periodistas.

“En asociación con los editores de noticias, especialmente los editores más pequeños, estamos en las primeras etapas de exploración de ideas para proporcionar potencialmente herramientas habilitadas para IA para ayudar a los periodistas con su trabajo. Por ejemplo, las herramientas habilitadas para IA podrían ayudar a los periodistas con opciones para titulares o diferentes estilos de escritura”, contó la vocera.

Mientras que, en sintonía, Crider completó: “Nuestro objetivo es brindarles a los periodistas la opción de usar estas tecnologías emergentes de una manera que mejore su trabajo y productividad, al igual que estamos poniendo a disposición de las personas herramientas de asistencia en Gmail y en Google Docs”.