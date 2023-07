Sergio Massa anunció que ninguna economía regional va a pagar retenciones

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció la eliminación de las retenciones que todavía pesaban sobre 6 economías regionales, en el marco de su discurso en La Expo Rural 2023.

El precandidato presidencial cuestionó a quienes lo precedieron en la palabra por haber dicho que se aplicaban retenciones a “200 economías regionales”. Como respuesta, Massa advirtió que ”no todo vale en la campaña”, para luego precisar que hasta el 31 de agosto solo quedan seis producciones en esa situación y anunció que a partir del 1ero de septiembre ninguna economia regional pagará retenciones.

"No son 200 economías regionales como escuché recién o hace un rato que tienen retenciones; hasta el 30 de agosto quedan sólo 6, y a partir del 1 de septiembre ninguna economía regional en la Argentina va a pagar retención. Me parece importante dejarlo sentado, sobre todo porque no vale todo en campaña. Consignas fáciles de repetir, lindas para la tele, 5 relatos posibles con las cuentas macroeconómicas de la Argentina, son solamente pan para hoy y hambre para mañana", dijo el precandidato de Unión por la Patria.

Las 6 economías regionales que todavía contaban con retenciones:

Maní

Vino

Arroz

Tabaco

Industria forestal

Cáscaras de cítricos

Según diversas proyecciones, lo que dejará de recaudar el Gobierno son unos US$110 millones. En 2022, las economías regionales exportaron más de 11.000 millones de dólares, con más de 30 sectores, según un reporte de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Sergio Massa, pidió hoy al sector agropecuario que considere las "medidas transitorias" que el Gobierno debe tomar, teniendo en cuenta "la coyuntura", marcada por los condicionamientos que "el programa con el Fondo (Monetario Internacional) y la sequía le imponen a la economía argentina".

También hizo hincapié en los esfuerzos realizados por el Gobierno para acompañar a todos los productores por los impactos climatológicos que hubo desde sus inicios al frente del Palacio de Hacienda: "tuvimos sequía, heladas tempranas, granizo, gripe aviar", enumeró.

Por último tiró un dardo a los candidatos de la oposición que previamente habian dado sus puntos de vista: "Consignas fáciles de repetir, lindas para la tele, 5 relatos posibles con las cuentas macroeconómicas de la Argentina, son solamente pan para hoy y hambre para mañana", cerró.