Fleetwood Mac anuncia el álbum "Rumours Live" con grabaciones históricas

Fleetwood Mac anunció este jueves el lanzamiento de su nuevo álbum doble en vivo, Rumours Live, el cual estará disponible a partir del 8 de septiembre.

Este álbum incluye grabaciones en vivo de tres shows que tuvieron lugar en The Forum en Los Ángeles en 1977, donde casi 50.000 fanáticos fueron testigos de estas presentaciones históricas.

Hasta ahora, solo Gold Dust Woman, incluida en la edición de lujo de 2021, se había escuchado.

El álbum doble estará disponible en CD y vinilo. La versión en vinilo negro cuenta con dos discos de 180 gramos en una carpeta desplegable, con lacas cortadas por Chris Bellman en Bernie Grundman Mastering.

En las notas de Rumours Live, Sam Graham describe la experiencia musical: "Las canciones son familiares: Dreams, Go Your Own Way, Say You Love Me, Over My Head y muchas más.

Pero la mayoría de estas versiones en vivo son más enérgicas, más feroces que las grabaciones del álbum original. Impulsadas por la poderosa sección rítmica de Mick Fleetwood-John McVie y la enérgica guitarra de Lindsay Buckingham, la banda se extiende en concierto, convirtiendo temas como 'Rhiannon', 'World Turning' e 'I'm So Afraid' en exuberantes exhibiciones de talento en el escenario".

Rumours es uno de los discos más exitosos que se hayan lanzado, vendiendo más de 40 millones de copias en todo el mundo y obteniendo 21 certificaciones de platino en Estados Unidos.

El álbum también acumuló 14 certificaciones de platino en Reino Unido y 13 en Australia y Nueva Zelanda, países en donde ascendió al N°1.