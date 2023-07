Reapareció Cristina Kirchner y lanzó duras críticas contra la oposición y el FMI

La vicepresidenta Cristina Kirchner junto al ministro de Economía y candidato a presidente por Unión por la Patria, Sergio Massa, encabezan un acto en la localidad bonaerense de Ezeiza. Se trata de la presentación del nuevo simulador de vuelo para los aviones Boeing 737 MAX.

En ese marco, la vicepresidenta pidió "sacarse las anteojeras ideológicas y dogmáticas y poner siempre como horizonte la defensa de los intereses nacionales".

"No fue una decisión ideológica sino pragmática de gestión económica", afirmó Cristina sobre la decisión de su Gobierno cuando, en 2008, el Estado "pagaba los salarios y el combustible de los aviones" mientras la empresa continuaba siendo privada. En el acto, los referentes de Unión por la Patria celebraron los 15 años de la reestatización de Aerolíneas Argentinas.

"Cuando escucho a alguno diciendo que van a privatizar... ya lo hicieron y fue horrible, fue ruinoso para el país y también para la conectividad argentina", agregó Cristina Kirchner.

La vicepresidenta también apuntó contra la gran evasión de impuestos que hay en el país y advirtió que existen "428.635 millones de dólares en activos formados en el exterior por personas físicas y jurídicas argentinas", de acuerdo al Estudio de las Cuentas Internacionales de la Argentina publicado el 29 de junio pasado.

"Gran parte de estos activos se deben a evasión, subfacturación de importaciones o sobrefacturación de exportaciones", sostuvo.

"Entramos en una etapa en la que se definen dos modelos de país", lanzó Massa, quien tomó la palabra tras el presidente de AA, Pablo Ceriani, de quien Cristina Kirchner dijo que es uno de sus "funcionarios que funcionan".

"Si queremos un país federal tenemos que defender Aerolíneas. Si queremos desarrollo con inclusión en distintas regiones de Argentina tenemos que defender nuestra aerolínea de bandera", se envalentonó el candidato oficialista.

"Vos hablabas de candidatos serios y rigurosos con los números; alguno debería inventar un simulador de presidentes, por favor, urgentemente", se sumó Cristina Kirchner.

Críticas al FMI

Cristina Kirchner también apuntó contra el Fondo Monetario Internacional (FMI) y reclamó que el organismo se haga cargo "de los desmanejos de la directora anterior".

"Al FMI no lo trajo este Gobierno, no lo trajo el peronismo. Es más, el peronismo le había dicho out, game over de la Argentina, allá por 2005 y lo trajeron de vuelta", señaló la titular del Senado.

"Claro que la Argentina es una sola y tiene que hacerse cargo, pero el FMI también es uno solo. Si nosotros tenemos que hacernos cargo del desmanejo que tuvo el anterior presidente, el FMI también se tiene que hacer cargo del desmanejo de la anterior directora. Igualmente el Gobierno de los EEUU", manifestó Cristina Kirchner.