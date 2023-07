Tras manifestarse por terrenos para construir sus casas, quedaron afuera del empadronamiento

Siguen las complicaciones en la localidad tinogasteña y hay preocupación de los vecinos. En primer término, está el malestar tras conocerse que, tras el cierre del empadronamiento del viernes pasado por los terrenos fiscales, en el listado final no fueron incluidos ninguna de las familias que iniciaron la protesta por el reclamo de los mismos.

La novedad, que en primera instancia logró levantar el corte y destrabar un conflicto creciente, ahora vuelve a generar incertidumbre y mal humor entre quienes encabezaron el reclamo. Lo que sigue es preocupante ya que la necesidad habitacional no fue solucionada y ahora a esto se añade el enojo por "la manipulación política".

Sin reincorporación

A esto se debe añadir los despidos de la minera Liex-Zijin, cuyos tres casos están directamente relacionados con la protesta por los terrenos fiscales. Fue a consecuencia de esto, que tres trabajadores de la firma de capitales chinos fueron despedidas. A pesar de haber intervenido la Dirección Provincial de Inspección Laboral, no hubo marcha atrás y las tres empleadas finalmente no fueron reincorporadas.

En este punto vale referir, que de las tres cesanteadas, dos convinieron por fuera de la DIL y arreglaron su situación laboral directamente con la jefa comunal de Fiambalá. La otra joven, que sí se presentó a la audiencia de conciliación, de la que fueron parte representantes de Recursos Humanos y otras autoridades de la minera, recibió como único ofrecimiento la posibilidad de ser reincorporada a través de una subcontratista. Esta propuesta no fue aceptada. Ante esto, este martes a Luciana Mamaní, se le cancelará los pagos pendientes, entre ellos la indemnización y la regularización de los salarios que habían sido declarados como "en negro".

"Es una gran tristeza saber que fue por una injusta razón mi despido", comentó la trabajadora. En cuanto a la razón esgrimida por la patronal para su desafectación, dijo: "supuestamente para ellos yo no había cumplido con las expectativas. Cuando le pregunté culés eran esas expectativas, no fueron claros. Entonces le dije al encargado de Recursos Humanos que uno de los jefes de la empresa me había dicho que era por el corte de ruta donde mi familia había participado. Es lo que me dijeron, pero después lo negaron, a pesar de que yo tengo pruebas. Lo que obvio, es que quieren tapar todo porque fue por orden de la intendenta Roxana Paulon todo lo que nos pasó".

Fuente: La Unión