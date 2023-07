Las declaraciones de la titular de la cartera educativa de CABA, Soledad Acuña, presente este lunes en nuestra provincia en el marco de al campaña PASO de “El cambio de nuestras vidas”, causó polémica por su análisis de la realidad educativa catamarqueña. La funcionaria fue contudente al indicar que “Catamarca es una de las provincias que peor está a nivel educativo" y la respuesta a esto la dio la ministra de Educación provincial, Andrea Centurión, quien salió al cruce de estos dichos,

Tras lamentar las expresiones vertidas por su par, la titular de la cartera educativa local, optó en primer término por recordar los análisis que se hicieron públicos en medios nacionales y provinciales, esto en cuanto a la cantidad de días de clases dictados.

“Catamarca está entre las tres mejores provincias con mayor cantidad de días de clases dictados, con un 98,72% de cumplimiento del cronograma de clases hasta el 30 de junio (receso invernal)” (sic). Y esto lo respalda el calendario escolar estipulado para este año, donde se fijaron 78 días de clases hasta mitad de año, de las cuales se cumplieron 77 jornadas escolares", apuntó la ministra.

“Es lamentable que una visita, no se interiorice mejor de la situación de nuestra educación, lamento que no se haya acercado por el ministerio porque le podríamos haber mostrado cómo trabajamos y los avances que hemos hecho en materia educativa en los últimos años. Por ejemplo, mientras su provincia (Buenos Aires) se vio obligada a implementar una hora más de clase, por un convenio con financiamiento nacional, nuestra provincia es la única del país que no aumentó una hora de clases en las escuelas primarias, sino que implementó la jornada extendida y jornada completa, es decir que nuestros alumnos y alumnas tienen una duración de entre 35 y 40 hs. semanales de clases, reforzando con esta extensión horaria la enseñanza de matemática, lengua, idioma, ESI y talleres artísticos y mejorando además, las condiciones laborales de los docentes, además de articular recursos para que los niños y niñas reciban la alimentación necesaria para su vida diaria en la escuela”, apuntó Centurión.

Luego y en respuesta directa a la calidad educativa, la ministra catamaqueña sentenció: “Nuestras metas son claras y tenemos un gobernador que tiene a la educación como política de estado. Cada acción, cada inversión propuesta, cuenta siempre con su respaldo”.