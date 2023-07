La ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, integrante del equipo del precandidato a presidente Horacio Rodríguez Larreta, aseguró que Catamarca necesita una “reforma profunda del Sistema Educativo” y señaló que los resultados obtenidos en las últimas Pruebas Aprender “demuestran que hay muchas cosas por hacer y que es una de las peores en el ranking”.

Acuña llegó a la provincia para acompañar a los precandidatos de la lista ‘El cambio de nuestras vidas’, con quienes participó de una caminata por la Peatonal Rivadavia, recorrió el Hogar Escuela en la Capital y luego mantuvo una reunión con docentes y referentes gremiales del sector.

Se mostró junto al precandidato a gobernador Rubén Manzi y su compañera de fórmula, Silvina Acevedo; el precandidato a intendente, Alfredo Marchioli; la precandidata a senadora, Paola Bazán y el precandidato a parlamentario del Mercosur, Horacio Pernasetti.

“Catamarca tiene todo para crecer y desarrollarse y lo queremos hacer acompañando esta fórmula de Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales, que buscan oportunidades de desarrollo para todos, donde la educación es la herramienta fundamental. He ido siguiendo a la provincia desde el Consejo Federal y vi todo lo que se podía hacer y no se hizo, todo lo que se dejó de hacer y las peleas que no se quisieron dar. Creo que hay que decirle basta a todo eso, es necesario un cambio de verdad para salir del pozo en el que está Catamarca, necesitamos una oportunidad para el desarrollo de nuestros chicos”, expresó Acuña en diálogo con la prensa.

Para la ministra, los resultados de aprendizaje de Catamarca “muestran que es una de las provincias que peor está en el ranking de nivel educativo”. “Eso demuestra lo poco que hacemos los adultos por nuestros chicos, hay que ser conscientes de que lo que falta por hacer es mucho. Los chicos son mágicos, cuando los adultos les dan la oportunidad los chicos aprenden, pero las transformaciones que hay que hacer en el sistema educativo de esta provincia son muy grandes, empezando por reconocer la necesidad de evaluar y a partir de ahí construir para adelante”, opinó.

La funcionaria aseguró que en el equipo de Rodríguez Larreta “venimos trabajando en muchas propuestas y un plan con una mirada en todas las regiones y necesidades de las provincias y, en ese sentido las provincias tienen mucho peso”. “Hay que mirar qué ojo están poniendo nuestros candidatos en la educación. Todo el futuro depende de las herramientas que tengan nuestros jóvenes para ser parte y me parece que la educación es una de las grandes demandas para la provincia, no solo porque es lo que corresponde, sino que es lo que se necesita para poder explotar los esquemas de producción y generar tecnología”, explicó.

Acuña consideró que lo principal “es que las escuelas estén abiertas pero con un sentido dentro del aula”. “Que los chicos vayan para aprender. Hay sistemas y métodos probados en todo el mundo que permiten que los chicos aprendan más rápido y recuperen lo que han perdido, pero también hay que capacitar de forma continua a los docentes para que tengan las herramientas, generarles y garantizarles un marco de desarrollo profesional que los incentive. Todos tenemos que entender que la transformación de la Argentina no depende solamente de un gobierno nacional que equilibre su economía, depende también de que haya conciencia de que la educación es provincial, por eso es importante que los candidatos a gobernadores hablen de educación, como hacemos hoy, que decimos que vamos a poner el foco en la educación, con propuestas concretas y que nos animemos a dar discusiones de fondo”, consideró.

El Ancasti