Día Mundial de The Beatles: ¿por qué se celebra el 6 de julio?

El Día Mundial de The Beatles se celebra en todo el planeta el 6 de julio con el objetivo de recordar y celebrar la existencia de la banda integrada por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr.

La mundial popularidad de Los Beatles hace que no haya una fecha única para homenajear a la banda, sino tres. Muchos fanáticos consideran que el Día Mundial de The Beatles es el 16 de enero, porque ese día en 1957 se inauguró el mítico pub The Cavern, en Liverpool, Inglaterra, hogar simbólico de la banda británica. Otros en cambio, creen que el Día Mundial de The Beatles debe celebrarse el 10 de julio, porque un 10 de julio de 1964 la banda tuvo un regreso triunfal a Liverpool, tras una gira por Estados Unidos, para rodar la película A Hard Day's Night.

Sin embargo, también se considera al 6 de julio como el Día Mundial de The Beatles porque ese día, de 1957, se conocieron John Lennon y Paul McCartney.

The Beatles, una leyenda que perdura

La banda de la ciudad portuaria de Liverpool, logró gran auge en la década de los 60. El marco histórico de este auge estuvo atravesado por las movilizaciones contra la intervención de Estados Unidos en la guerra en Vietnam. Las protestas contra la guerra se extendieron en diversos países alrededor del mundo, mucho más extendidas en los Estados Unidos.

Estos cuatro jóvenes, que comenzaron como un grupo pop con toque de Rock and Roll, invadieron las pantallas del mundo con letras que hablaban de igualdad, paz.