El intendente de Tinogasta Sebastián Nóblega no pudo conseguir la unidad en la jurisdicción y deberá competir en las PASO con otros precandidatos que buscan arrebatarle la intendencia.

El actual intendente no puede ir por la reelección ya que tiene dos mandatos y la Carta Orgánica Municipal no le permite competir por uno nuevo. En este sentido, ungió a Ernesto Andrada como precandidato a sucederlo. Sin embargo, como pasó en Valle Viejo y en otros puntos de la provincia, el nombre propuesto por el intendente saliente no terminó de convencer a toda la dirigencia local, que optó por impulsar otro precandidato. Ante esta situación, se presentó Julio César Ayame para disputarle la candidatura a Andrada.

"Somos parte del oficialismo. Hicimos una alianza con el compañero Nóblega, muy fuerte, muy firme, que ha llevado al éxito la gestión municipal. Al no tener espacios consideramos que estamos en condiciones de dar lucha, que tenemos los mejores candidatos y estamos preparados para afrontar el manejo de los destinos de Tinogasta”, dijo Ayame en declaraciones a Radio Ancasti de la ciudad capital.

La lista se completa con María Espinoza como precandidata a Viceintendenta, y como concejales, Iliana Ayara, Julio Carrizo y Andra Parra.

Nuevo espacio en el oficialismo

El "mercadismo" salió a la luz luego del cierre de listas, cuando se conoció que Nóblega perdió la pulseada contra Rubén Dusso por la Vicegobernación, pero que se quedó con la diputación nacional. En ese momento, el miembro del directorio del Banco Nación y dirigente peronista, Francisco Mercado, realizó un posteo en su perfil de Facebook felicitando a Nóblega por la candidatura para diputado nacional y valorando el trabajo realizado por su sector.

El posteo de Mercado hizo visible este sector que hasta ese momento se estaba gestando con bajo perfil. Mercado es hijo del director de YMAD, Ángel Mercado, e hijastro de la senadora nacional Lucía Corpacci. Además, es cuñado de la diputada y cabeza de lista de precandidatos a diputados, Paola Fedelli.

En su posteo, Mercado destacó que se haya podido dar el debate en torno a la “renovación” de la oferta electoral del frente oficialista, y aunque aseguró que no pudieron lograr el objetivo de la vicegobernación, resaltó “no nos vamos con las manos vacías”.

El referente acompañó su posteo con una fotografía en la que se lo ve junto al intendente Nóblega, pero también junto al ministro de Industria, Comercio y Empleo, Lisandro Álvarez, y al intendente de Paclín, Eduardo Menecier, tomada el día de la asunción de autoridades del Partido Justicialista en el Centro de Empleados de Comercio en FME. Ese mismo día, Dusso dijo por primera vez que, a su criterio, merecía un segundo mandato como vice.

Enzo Carrizo, -precandidato a intendente de Saujil por Unión por la Patria-, destacó el trabajo de Mercado y otros dirigentes. “Con ‘Pancho’ Mercado, Sebastián Nóblega en Tinogasta, Eduardo Menecier en Paclín, Raúl Barot en Los Altos, Susana Zenteno en Valle Viejo y Franco Carletta en Icaño éramos un montón de compañeros que impulsábamos la idea de que alguien del interior y joven pudiera ocupar un lugar en las listas, pero no por ocupar un lugar simplemente, sino con la idea de que nos veamos representados en una figura. Todos coincidíamos en que esa figura fuera Sebastián, porque es un joven del interior, que además tiene experiencia en la gestión”, había remarcado Carrizo.

Con datos de El Ancasti