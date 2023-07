JxC ganó en San Juan y Sergio Massa tiembla por acumular derrotas pre PASO

Sergio Uñac supo una semana antes que podían perder la provincia después de veinte años ininterrumpidos de peronismo. La jugada de poner a su hermano para representar la marca "Uñac" fracasó tras la imposibilidad de ser él el propio candidato, y Juntos por el Cambio supo firmar la pax interna para posicionar a Marelo Orrego y hacerse del poder. El pánico es ahora todo para Sergio Massa, quien sabe que vendrán una serie de derrotas al hilo que pueden determinar su suerte más allá del contexto económico.

Orrego no es representante de la situación de Juntos por el Cambio, unió las intenciones de Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, logró la fumata blanca y agradeció en redes a ambos, será entonces el nuevo gobernador. Los dos presidenciables opositores sienten que se anotaron un poroto importante y que lo que viene será el gran desafío: Carolina Losada y Maxi Pullaro se verán cara a cara en las PASO venideras, y allí sí habrá una interna que dividirá aguas formalmente.

Sergio Massa apuesta a la inauguración del fin de semana próximo para lanzar su candidatura a presidente de Unión por la Patria. Hubiera soñado con un reconocimiento al peronismo arrasando en San Juan y no llegar después de un cachetazo histórico para los cuyanos. Luego vendrá Santa Fe, donde la oposición según los últimos números mira el 50% de cerca en la sumatoria de los dos candidatos.

Massa sumó a Daniel Scioli para evitar la hemorragia de los desencantados. No son tiempos para que alguien dentro del Frente de Todos juegue en contra por despecho, como pasó en 2015 contra Daniel Scioli. Son muchos los militantes de La Cámpora que han reconocido no haber trabajado para el ahora embajador y certificaron el triunfo de Mauricio Macri. Ahora será Scioli el que deba encarnar la organicidad de trabajar para que Massa, su histórico enemigo, sea presidente.

Hay un factor poco analizado por Massa que puede ser una migraña más fuerte de lo esperado: Juan Grabois. El dirigente junto con Paula Abal Medina busca retener todo el voto duro cristinista, y avisó a los gritos hace tres meses: "no me lo vas a poder explicar, no vamos a militar a Sergio Massa", dijo en un acto desaforado. Grabois puede ser mucho más problemático que su cantidad de votos.

La política es lo que cobija el plan Massa Presidente, dado que el plan económico no funciona. Cayó 4% la actividad económica, desmepleo proyectado para 9% a fin de año, costo de vida muy por encima del 100% con informalidad económica por encima del 50% es un combo que deja fuera de carrera a cualquiera, pero es el único plan del exintendente de Tigre: ganar las elecciones previas e imponer esperanza desde la realidad que hay.

En Santa Fe será Marcelo Lewandowski quien encarne una de las cuatro boletas del peronismo, más allá de Leandro Busatto que es militado por Agustín Rossi, el camporista Marcos Cleri y Eduardo Toniolli del Movimiento Evita. Allí hay una situación que precipita las PASO. Si la oposición logra Santa Fe, luego vendrá Chubut, donde el 30 Ignacio Torres tendrá una amplia posibilidad de ser gobernador dado que tiene el apoyo de Gerardo Morales y Patricia Bullrich, y vienen de ganar las legislativas de 2021 y jugar unidos todos los opositores.