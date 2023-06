La precandidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, presentó a más de 300 candidatos de todo el país con fuertes críticas al Gobierno nacional y su oferta electoral: "Pasamos de la generación diezmada a la solución (Sergio) Massa".

"Tenemos enfrente el fin de la narrativa de un kirchnerismo que decía que venía a generar un cambio profundo en la Argentina y finalmente nos demostraron que no les importa nada, pasaron de la generación diezmada a la solución Massa", sostuvo Bullrich en el encuentro.

Además, agregó: "Aquellos que dicen que son los que van a cambiar la Argentina, hoy tienen al país con un 140% de inflación. El jefe de Gabinete (Agustín Rossi) que ayer nombró 200 nuevos contratados y el Ministro de Economía, dueño de este desastre, son los que dicen que van a arreglar la Argentina".

La presidenta del PRO en uso de licencia estuvo acompañada también por el precandidato a vicepresidente, Luis Petri, el precandidato a gobernador por la Provincia de Buenos Aires, Néstor Grindetti; el precandidato a senador Maximiliano Abad y el precandidato a diputado nacional, Cristian Ritondo.

Bullrich viene de protagonizar otro picante cruce con su competidor en la interna presidencial de JxC, Horacio Rodríguez Larreta, que afirmó que el modelo que pretende aplicar Bullrich ya lo intentó el ex presidente Mauricio Macri y "fracasó".

Al respecto, la ex ministra lo tildó de "oportunista" y agregó: "Hay límites en una campaña. Es un ventajero total, no puede decir algo así de quien fue su jefe político durante tanto tiempo. Me parece muy deleznable".

El cruce entre los precandidatos volvió a recalentar la interna en el partido amarillo y en la coalición, que hace tres semanas ardió después del intento de Rodríguez Larreta y aliados por crear un "frente de frentes" con el gobernador de Córdoba y precandidato presidencial, Juan Schiaretti.