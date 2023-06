Un partido para toda la vida

Juan Román Riquelme tuvo su partido despedida en Boca, ocho años después de haberle dicho adiós al fútbol. La fiesta comenzó con los shows musicales en una Bombonera que lució repleta de hinchas que agotaron todas las entradas para ver a uno de los máximos ídolos de la historia del Xeneize.

El 10 dio su última función y estuvo acompañado de invitados de lujo como Lionel Messi. El partido entre Boca y la Selección argentina, que quedará solo para la anécdota, terminó con un triunfo por 5-3 del Xeneize.

En el campo se alinearon varias de las figuras del Xeneize de los años 2000 frente a la Albiceleste que contó con la presencia de Lionel Messi, Scaloni, Di María, Paredes y otros importantes futbolistas que vistieron la camiseta del conjunto nacional.

La Selección Argentina comenzó ganando el encuentro a la altura del minuto 18 con un gol convertido por parte de Lucho González quien pudo vencer la resistencia de Óscar Córdoba.

A la altura del minuto 28, el Azul y Oro encontró la igualdad en una jugada que tuvo la asistencia de Riquelme, quien no permitió que la pelota se fuera del campo para así hacerle un pase a Barijho para igualar el tanteador.

Minutos más tarde, el de casa encontró la manera para vulnerar la resistencia de la defensa de Argentina para repetir la fórmula con un nuevo gol marcado por el Chipi.

Sobre el minuto 40, el equipo anfitrión nuevamente se aproximó en el arco contrario y tras un pase de Román, Ledesma pudo aumentar el marcador para el 3 a 1 a su favor.

Sobre la altura del minuto 2 del complemento apareció el gol esperado por todos los presentes. Con un potente remate, Riquelme se atrevió disparar para así aumentar la ventaja.

Minutos más tarde, Fernando Gago acompañó el ataque y le filtró una pelota a Messi para que descontara en el tanteador y dejar el 4 a 2.

A pocos minutos para la culminación, sobre el sector izquierdo el equipo invitado marcó las diferencias con González quien le hizo un pase a Gago para alcanzar el 4 a 3.

Un minuto después, el Manteca Martínez recibió un pase de Agustín Riquelme para así sentenciar la victoria de Boca en el último baile de Juan Román Riquelme.

Riquelme le habló al pueblo de Boca

“Estoy muy feliz. Quiero agradecerle a todos los entrenadores y compañeros que tuve en este club. Me han hecho disfrutar desde que llegué en el 96. Tuve la suerte de entrar en la película más linda que le puede pasar a una persona. De chiquito soñaba con ser futbolista. Cuando corría en Don Torcuato soñaba con ser el Beto Márcico o Maradona y por suerte lo pude cumplir. Los jugadores de la Selección se pasaron: terminaron de jugar hace muy poquito y se comprometieron a venir. También el cuerpo técnico”

“José (a Pekerman): usted me ha formado desde muy chiquito. Quiero agradecerle todo lo que hizo por mí”.

“Coco (a Basile), lo quiero mucho. Me costó mucho encontrarlo, pero usted me enseñó cosas del fútbol y de la vida. Con esa barba está más lindo que nunca”.

“Señor (a Bianchi), usted llegó en 1998. Usted es el culpable de que los bosteros pensemos que ganar la Copa Libertadores es fácil. El cariño de la gente es porque usted nos enseñó a competir. Solamente le tengo que agradecer. Lo quiero mucho y es parte de mi familia”.

“El fútbol me ha dado todo en la vida. Yo soñaba comprarle la casa a mi mamá, pero desde mi debut con Unión de Santa Fe hasta hoy me han ovacionado siempre. Fui un afortunado, porque me tocó jugar al lado del más grande que vi desde chiquito, que fue Diego Maradona. Hoy es un día maravilloso para todos los bosteros, porque pudimos disfrutar todos juntos. Después pasó el tiempo, me fui poniendo más viejo, y tuve la suerte de jugar al lado de alguien que es increíblemente grande. No sé si es más grande que Maradona, pero tuve la suerte de tenerlo hoy acá. Sabía que el enano se tenía que ir de vacaciones y por eso le quería pedir disculpas a su familia. Para nosotros tener a Leo (Messi) será inolvidable”.

“La vida me dio demasiado. No puedo recibir tanto cariño de todos ustedes. Mi papá me hizo bostero y así voy a morir. Cada día que me levanto y que me voy a dormir, me miro al espejo y le pido a Dios que sigamos teniendo esta relación. Les mando un beso muy grande. Muchas gracias”.