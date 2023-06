El actual intendente Sebastián Nóblega y sus aliados no volerán a repetir el "discurso de federalismo" por un largo tiempo. Es que ese fue el cabaliito discursivo para posicionar a Nóblega como compañero de formula de Raul Jalil para las elecciones Paso del próximo 13 de agosto.

Sebastián Nóblega tenía la bendición del gobernador Raúl Jalil para saltar al esquema provincial, porque cumplió con una destacada gestión que fue valorada a nivel nacional con el desembarco de varios funcionarios. Como se recordará, el propio Jalil expresó públicamente en diciembre su reconocimiento al jefe comunal; “Sebastián es uno de los mejores intendentes que tenemos en las provincias y los vamos a seguir ayudando”.

En la carrera, tanto Dusso como Nóblega mostraron distintos tipos de respaldos con el fin de meter presión a los principales referentes del oficialismo que tienen la última palabra a la hora de definir las listas de candidatos.

“Si tenemos la posibilidad de llevar a alguien en la fórmula, a mí me gustaría que vaya alguien del interior y alguien con quien yo he trabajado políticamente desde hace varios años. A mí me interesa insistir en el tema federalismo. El interior fue generoso siempre, el interior siempre se preocupó para que las cosas vayan mejor a través del sacrificio y del trabajo que se hizo siempre, yo reclamo federalismo, reclamo la necesidad que tiene el interior de integrar cargos importantes”, había expresado el senador provincial, José 'noni' Alanís.

En ese momento, la intendente de Fiambalá, Roxana Paulón, se mostró más cercana a Dusso, sobre todo cuando este volvió a reiterar en otras de sus innumerables visitas a la Fiambalá minera que "la minería, es una actividad primordial que debemos desarrollar con la participación de todas y todos, dejando de ser una minería extractiva que le conviene a unos pocos para pasar a ser una minería industrial que le conviene al conjunto de la sociedad".

El karma del político tinogasteño

La historia para la política tinogasteña de querer ocupar el sillón de vicegobernador en la legislatura de la provincia parece una misión imposibleo, algo de esto conoce muy bien el ex intendete de Tinogasta, Nestor 'pocho' Cerezo quien en los años 90's lo intento, pero termino en el Congreso, en el año 2015 otro que hablaba de federalismo y considerado caudillo del radicalismo en el "interior profundo", Amado 'coco' Quintar, buscaba formar parte de la formula junto a Eduardo Brizuela del Moral, pero también debió conformarse con una banca en el Congreso de la Nación.

Finalmente, anoche cerró el plazo para la presentación de los precandidatos que competirán en las PASO del 13 de agosto y el actual intendente de nuestra ciudad Sebastián Nóblega, quien ya no puede ir por un tercer mandato como intendente por lo que establece la Carta Orgánica, competirá en la categoría de diputado nacional.

“Creo que es un proyecto político que tiene que tener futuro, pero siempre el peronismo tiene que ser ‘con la gente de adentro’, con una mirada federal para el interior. Esa también es la lucha de los dirigentes que somos del interior, precisamente eso, que se rompan siempre las asimetrías con las capitales y que se pueda trabajar con el interior”, había manifestado Nóblega en su heroica carrera por romper "el centralismo capitalino de la política".

El jefe comunal tinogasteño que en diciembre de este año habrá completado 8 años de gobierno en el municipio de la ciudad, irá acompañado por la secretaria de Minería de la Nación, Fernanda Ávila, como diputada nacional en segundo lugar. Además, como primer suplente en esta categoría competirá el actual intendente de Santa María, Juan Pablo Sánchez. Como representante en el Parlasur competirá Susana Peralta.

Anoche también se oficializó la precandidatura del actual secretario de Obras Públicas, Ernesto Andrada como intendente, lo hará acompañado de la exsecretaria de gobierno de Nóblega, Pamela López como viceintendenta y Raúl Cerezo como 1er concejal junto a María Chaile en 2do lugar.

Mientras tanto en Fiambalá, la intendenta Roxana Paulón irá por la reelección y logró cerrar lista única.