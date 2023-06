El festival Primavera Sound ya tiene su line up

Promete ser el festival del año. Y el line up sigue ese camino. El Primavera Sound finalmente develó su line up después de agotar dos preventas en horas. The Cure, Blur, Pet Shop Boys y Beck serán parte de una grilla que además de calidad trae cantidad.

Carly Rae Jepsen, Conociendo Rusia, Dillom, Roisin Murphy, El Mató un Policía Motorizado, Black Midi, Domi & Jd Beck, Dorian Electra, Marina Sena, Milo J, Turf, Virus, Catnapp, Rayos Láser y Richard Coleman, junto a otras bandas, completan la oferta.

La segunda edición del festival Primavera Sound Buenos Aires será el 25 y 26 de noviembre en Parque Sarmiento. Ahí se marcará el regresó de The Cure a la Argentina, una década después de su último show.

Off!, Slowdive, The Blessed Madonna, Turf, The Twilight Sad, Virus, Weyes Blood, DJ Playero, Evlay Live, Just Mustard, Lara 91k, Marina Herlop, Mi Amigo Invencible, Ronpe 99 y Yami Safdie también estarán presentes.

El Primavera servirá para descubrir talento local de primera mano y una nueva generación de artistas como Akim, Fermín, Ibiza Pareo, Juana Rozas, K4, Las Tussi, Limón, Nashy Nashai, Pacífica, Puerto Candelaria, Sebastián Arpesella, Ryan, Uma, Vinocio, Viva Elástico y Winona Riders.

Además de las ediciones realizadas en Barcelona, Madrid y la décima edición de Primavera Sound Porto, el festival retomará la ruta transatlántica para celebrar sus segundas ediciones en Buenos Aires, São Paulo, y por primera vez en Asunción y Bogotá entre noviembre y diciembre.

Primavera Sound Buenos Aires se reflejará en el espejo que supone Barcelona, que a su vez es reflejo de la comunidad que se construyó en todo el globo tras más de dos décadas.