La entidad madre del Fútbol Tinogasteño, mantuvo reuniones con los presidentes y delegados de los clubes para organizar los campeonatos de este año 2023.

En la oportunidad se decidió por primera vez iniciar con el torneo de futbol Femenino, con la participación de siete equipos, bajo la modalidad de jugar todos contra todos.

Cabe mencionar que otras de las determinaciones de los dirigentes del fútbol local fue que el campeón representara a Tinogasta en el torneo Provincial de Fútbol de esta categoría.

El inicio será este domingo 11 de junio en el campo de juego de la liga tinogasteña de fútbol, desde la hora 14 y el costo de la entrada general $300.

Los partidos serán los siguientes:

1) Progreso Vs Racing

2) Santa Rosa Vs La Gran 7

3) Tgta. Central Vs 14 de Agosto

Libre: Calchaqui.