La sesión de la Cámara de Diputados fue un escenario de fuertes cruces entre oficialismo y oposición. Uno de los ejes fue el malestar que tiene el oficialismo por las últimas actuaciones políticas de Hugo Avila. El diputado Juan Denett pidió una cuestión de privilegio para el legislador, pero no pudo reunir los dos tercios para tratarla sobre tablas y fue girada a la Comisión de Asuntos Constitucionales. En el medio, fuertes críticas para 'el Grillo'.

En la sesión anterior, el tinogasteño se refirió a la muerte de un operario de la empresa Aguas de Catamarca en un accidente laboral. Antes había pretendido que el oficialismo acompañara un proyecto para que los empleados municipales también reciban un bono de $20 mil por seis meses. En sus redes, Ávila difundió un video con el voto negativo del oficialismo que tuvo amplia repercusión en las redes.

Apenas inició la sesión, el diputado Juan Denett puso en evidencia el enojo oficialista. Nervioso y ofuscado, lo cuestionó por hacer aprovechamiento “de una muerte, del dolor de una familia para obtener un rédito político”. Solicitó la cuestión de privilegio y sostuvo que “ahora que tiene el manual de Libertario se excede de los límites, en cualquier momento lo vamos a ver a favor del incesto o queriendo vender órganos acá en el recinto. ¿Cuál es el límite de la moralidad, de la política?, preguntó.

"Estos personajes denigran a la política y no podemos permitir el aprovechamiento del dolor cuando encima hay una causa penal abierta y será la Justicia la que defina. Pero este diputado es juez, acusador, inquisidor y dueño de la verdad y lo único que hace es levantar la voz, enojarse y exponer a una joven. Es circense de muy mal gusto y encima publica en sus redes y lo paga como publicidad", expresó.

El oficialismo no tuvo los dos tercios para imponerle una sanción a Ávila ya que recolectó 20 votos. El bloque de Juntos por el Cambio votó en contra y hubo siete ausentes.

Más tarde en el punto Comunicaciones, Ávila tomó el guante y reinvindicó la postura que había asumido frente a la muerte de un operario de la SAPEM.

"No porque haga un planteo racional se me debe tratar de la forma que se me trató y me tengan que plantear una cuestión de privilegio. En todo caso, ¿hasta dónde es el límite que vamos a permitir que las patronales no tengan en las obras la seguridad para resguardar la vida de los trabajadores? ¿O no es una obligación nuestra exigir que cumplan con los protocolos?", respondió.

Luego defendió también el proyecto para la mejora salarial para los empleados municipales. "Varios intendentes del oficialismo y de la oposición me llamaron para pedir que lo plantee en el recinto, no soy un loquito que está planteando algo sin un sentido", añadió.